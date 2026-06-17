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걸그룹 멤버 “남편과 주기적으로 헤어지고 다른 男 만나” 충격 고백

입력 2026 06 17 22:46 수정 2026 06 17 22:46
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원더걸스 출신 혜림. 유튜브 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처
원더걸스 출신 혜림. 유튜브 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처


그룹 원더걸스 출신 가수 혜림이 남편과의 장기 연애 비하인드 스토리를 전했다.

17일 유튜브 ‘노빠꾸 탁재훈’ 채널에는 ‘원더걸스 선예 혜림, 아이돌에서 아이 다섯이 된 한 시대를 풍미했던 K-POP의 선구자’라는 제목의 영상이 공개됐다.

탁재훈은 혜림에게 남편과의 연애 시절에 대해 “다른 남자를 만나보고 싶어 주기적으로 헤어지자고 했다더라”고 물었다.

혜림은 “남편을 꽤 오래 만났는데 양다리 할 잔머리는 없었다”며 “헤어졌다가 잠깐 다른 사람을 만나는 걸 반복했다”고 솔직하게 말했다.

원더걸스 혜림 선예. 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처
원더걸스 혜림 선예. 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처


이에 탁재훈은 “지금 남편에게 돌아온 걸 후회 안 하냐”고 물었다.

혜림은 “27살 어릴 때 결혼해서 조금 더 만나볼 걸 하는 생각은 있다”면서 “특히 래퍼나 셰프가 멋있어 보여 한 번쯤 만나봤으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있다”고 털어놨다.

한편 혜림은 2010년 원더걸스 싱글 앨범 ‘2 Different Tears’를 통해 데뷔했다.

이후 한국외국어대학교 국제회의통역번역커뮤니케이션학과를 졸업하며 영어와 중국어 등 외국어 실력으로도 주목받았다.

2020년 태권도 선수 출신 신민철과 7년 열애 끝에 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

온라인뉴스부
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