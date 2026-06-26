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장항준 ‘수입 대박’ 난 근황…“김은희, 이제 내 카드 쓴다”

입력 2026 06 26 10:56 수정 2026 06 26 10:56
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장항준 감독이 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 이후 달라진 근황을 공개한다. KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
장항준 감독이 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 이후 달라진 근황을 공개한다. KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


장항준 감독이 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 이후 달라진 근황을 공개한다.

26일 오후 10시 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 대중가요계의 거장 윤종신과 영화 ‘왕과 사는 남자’로 1680만 관객을 동원한 장항준이 출연한다.

이날 장항준은 오랫동안 따라다녔던 ‘김은희 작가의 그늘 아래 머물던 남편’ 이미지를 벗어난 근황을 전한다.

그동안 김은희 작가의 카드를 사용해 온 것으로 알려졌던 그는 “김은희 작가의 수입을 넘어선 지 좀 됐다”고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

이어 “이제는 내 카드를 아내에게 준다”고 덧붙이며 달라진 일상을 공개해 관심을 모은다.

장항준은 장모님에게 ‘효도 플렉스’를 하기 위해 함께 백화점 명품관을 찾았던 일화도 털어놓는다.

하지만 큰맘 먹고 나섰음에도 정작 장모님의 선물은 사지 못한 채 빈손으로 돌아왔다고 밝혀 궁금증을 자아낸다.

과연 장항준이 선물을 사지 못한 이유와 장모님의 예상 밖 반응은 무엇이었을지 관심이 쏠린다.

장항준과 김은희는 지난 1998년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

온라인뉴스부
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