logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

1세대 인플루언서 갑작스러운 사망 소식…“믿기지 않아”

입력 2026 06 26 11:24 수정 2026 06 26 11:24
기사 소리로 듣기
다시듣기
‘1세대 인플루언서’로 알려진 이주희 아브컬렉션 대표가 세상을 떠났다. 이주희 대표 인스타그램 캡처
‘1세대 인플루언서’로 알려진 이주희 아브컬렉션 대표가 세상을 떠났다. 이주희 대표 인스타그램 캡처


‘1세대 인플루언서’로 알려진 이주희 아브컬렉션 대표가 세상을 떠났다.

25일 이 대표 인스타그램에는 “어제 갑작스럽게 이주희님이 우리 곁을 떠났다”는 내용의 부고가 게재됐다.

이 대표 측은 “언제나 더 좋은 것을 나누고, 많은 사람들과 아름답고 행복한 세상을 꿈꾸던 사람이었기에 아직도 이 소식이 믿기지 않고 깊은 슬픔 속에 있다”며 “본래는 모든 절차를 마친 후 안내드리고자 했으나, 걱정과 안부를 전해주시는 분들이 너무 많아 조심스러운 마음으로 먼저 소식을 전하게 됐다”고 밝혔다.

그러면서 “그동안 이주희님에게 보내주신 따뜻한 관심과 사랑에 진심으로 감사드린다”며 “이주희 님이 편안히 쉴 수 있도록 함께 추모해 주시고 평안을 빌어주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.

이 대표는 10만명 이상의 소셜미디어(SNS) 팔로워를 보유한 인플루언서로, 2019년에는 패션 브랜드 아브컬렉션을 설립했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이주희 대표의 사망 소식은 언제 공개되었는가?
TodayBest

  1. ‘참교육’ 출연진들 “시청자분들께 사과”…인기 고공행진 중 무슨 일?

    thumbnail - ‘참교육’ 출연진들 “시청자분들께 사과”…인기 고공행진 중 무슨 일?

  2. “홍명보 남아공팀인가요” 월드컵 ‘졸전’에 분노한 배우

    thumbnail - “홍명보 남아공팀인가요” 월드컵 ‘졸전’에 분노한 배우

  3. “뺨 때린 적 없다”던 송하윤…‘학폭 주장’ 후배 고소했지만 ‘불송치’

    thumbnail - “뺨 때린 적 없다”던 송하윤…‘학폭 주장’ 후배 고소했지만 ‘불송치’

  4. 멕시코전 패배 맞힌 BBC ‘인간 문어’…한국-남아공전 예측은?

    thumbnail - 멕시코전 패배 맞힌 BBC ‘인간 문어’…한국-남아공전 예측은?

  5. 경찰에 침 뱉은 ‘잠실 시위’ 40대女 “나도 목 졸렸다, 억울하다”…법원 “구속”

    thumbnail - 경찰에 침 뱉은 ‘잠실 시위’ 40대女 “나도 목 졸렸다, 억울하다”…법원 “구속”

  6. “오타니! 아내 몸 생각 안 해?” 14개월 만에 ‘둘째 출산’…日 갑론을박

    thumbnail - “오타니! 아내 몸 생각 안 해?” 14개월 만에 ‘둘째 출산’…日 갑론을박
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved