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59세 김희애, 감탄만 나오는 ‘레깅스핏’…군살 없는 몸매

강경민 기자
입력 2026 06 26 11:24 수정 2026 06 26 11:24
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사진=김희애 인스타그램 캡처
사진=김희애 인스타그램 캡처


배우 김희애가 50대 후반의 나이가 믿기지 않는 철저한 자기관리 능력을 증명했다.

김희애는 지난 25일 자신의 인스타그램에 “짧은 제주 여행 기록들. 친구들도 만나고 맛있는 음식도 먹고 바다 수영도 배우며 행복한 시간을 보냈어요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 그는 레깅스에 민소매 톱을 입은 운동복 차림으로 카페 앞에서 포즈를 취하고 있다.

김희애는 몸매가 고스란히 드러나는 타이트한 레깅스를 입고 군살 하나 없는 탄탄한 보디라인을 자랑했다. 1967년생인 그는 올해 59세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 철저한 관리로 20대 때와 변함없는 늘씬한 몸매를 유지하고 있다.

사진=김희애 인스타그램 캡처
사진=김희애 인스타그램 캡처


한편 김희애는 1983년 영화 ‘스무해 첫째날’로 데뷔한 뒤 40년이 넘는 세월 동안 독보적인 연기력을 선보여 왔다. 드라마 ‘아들과 딸’, ‘완전한 사랑’, ‘밀회’, ‘부부의 세계’ 등 다수의 인기작에 출연했으며 차기작으로 드라마 ‘골드디거’를 촬영 중인 것으로 알려졌다.

최근에는 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘봉주르빵집’에 출연했다.

강경민 기자
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