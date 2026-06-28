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“가슴 너무 밀착”…이현이 남편과 사진 올린 송해나, 무슨 일?

입력 2026 06 28 09:53 수정 2026 06 28 09:53
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송해나 인스타그램
송해나 인스타그램


모델 겸 방송인 송해나가 절친한 선배 모델 이현이 부부와 함께 찍은 사진을 공개했다가 한 네티즌의 지적에 유쾌하게 반응했다.

송해나는 28일 자신의 인스타그램에 이현이와 남편 홍성기씨와 함께 촬영한 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 송해나가 홍성기씨의 팔짱을 낀 채 장난스러운 표정을 짓고 있는 모습이 담겼다. 사진에는 “언니 이 남자 괜찮아”라는 문구가 더해졌고, 뒤에 서 있던 이현이의 머리 위에는 “그 남자 내 남자야”라는 문구가 삽입돼 유쾌한 상황극을 연출했다.

하지만 사진 공개 후 한 네티즌은 “남의 편 팔을 너무 가슴 쪽으로 붙이셨다”는 댓글을 남겼다.

이에 송해나는 “맞다~ 확인 ㅋㅋ”이라고 답글을 남기며 재치 있게 받아쳐 눈길을 끌었다.

한편 송해나와 이현이는 모델계 선후배이자 방송을 통해 꾸준히 친분을 드러내 온 절친한 사이로 알려져 있다. 이현이는 2012년 홍성기씨와 결혼해 두 아들을 두고 있다.

온라인뉴스부
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