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살 뺐더니 딴 사람…7kg 감량 후 걸그룹 미모된 배우

강경민 기자
입력 2026 06 29 09:32 수정 2026 06 29 09:32
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사진=뉴스1, 조혜정 인스타그램 캡처
사진=뉴스1, 조혜정 인스타그램 캡처


배우 조혜정이 달라진 비주얼과 성숙해진 분위기를 담은 새로운 프로필 사진을 공개했다.

조혜정은 지난 28일 자신의 인스타그램에 별다른 코멘트 없이 해바라기 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 청순하면서도 분위기 있는 무드를 연출했다.

아이보리 색상의 니트와 데님을 매치한 스타일링에서는 조혜정 특유의 맑고 깨끗한 매력을 보여줬다. 이어지는 사진에서는 오버핏 블랙 니트 톱과 오프숄더 셔츠 등을 활용해 시크하면서도 고혹적인 분위기를 연출했다.

이전에 보여주었던 귀여운 모습과는 상반된 성숙미가 느껴지는 프로필 사진으로 시선을 끌었다.

사진=조혜정 인스타그램 캡처
사진=조혜정 인스타그램 캡처


사진=조혜정 인스타그램 캡처
사진=조혜정 인스타그램 캡처


조혜정의 이번 프로필 사진이 화제를 모은 이유는 그가 보여준 철저한 자기 관리의 결과물이기 때문이다. 그는 과거 드라마 ‘역도요정 김복주’ 출연 당시 통통하고 귀여운 외모로 사랑받은 바 있다. 이후 7kg 감량에 성공하며 체형 변화와 함께 확 달라진 비주얼을 선보였다.

감량 이후에도 꾸준한 관리를 이어온 그는 과거와 비교해 몰라보게 달라진 슬림한 보디라인과 함께 일명 ‘걸그룹 센터상’의 비주얼을 자랑했다.

한편 조혜정은 지난 5월 종영한 tvN 월화드라마 ‘유미의 세포들 시즌3’에서 백나희 역을 맡아 열연했다.

강경민 기자
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