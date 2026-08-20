김성령, 찐팬 인증 “퇴근길도 기다렸다”…누구길래

사진=김성령 인스타그램 캡처

사진=김성령 인스타그램 캡처

전민철. 연합뉴스

배우 김성령이 세계적인 발레리노 전민철을 향한 팬심을 드러냈다.김성령은 자신의 인스타그램에 “백조의 호수. 사인회도 기다리고 퇴근길도 기다렸다”며 “김성진 지휘자님, 유니버설발레단 문훈숙 단장님과 사진도 찍고 전민철 발레리노와 마주한 순간, 난 기절 직전”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 그는 공연이 끝난 뒤 무대 위에서 전민철을 만나 감격스러운 표정을 감추지 못했다. 그는 공연 후 직접 퇴근길 현장까지 촬영하며 남다른 애정을 과시했다.김성령이 팬심을 드러낸 발레리노 전민철은 현재 전 세계 발레계의 스포트라이트를 받고 있는 차세대 스타다.전민철은 어린 시절 발레 유망주로 방송에 출연해 ‘현실판 빌리 엘리어트’로 이름을 알렸다. 2017년 SBS ‘영재발굴단’ 출연 당시 초등학생이었던 그는 누구보다 발레를 사랑했지만, 무용수를 반대하는 아버지와 현실적인 벽에 부딪히며 고민하는 모습으로 시청자들의 안타까움과 응원을 동시에 받았다. 이후 발레를 향한 그의 열정과 재능을 인정한 가족들의 지지가 더해지면서 꿈을 포기하지 않았고, 세계적인 무용수로 성장하는 서사를 써 내려갔다.이후 그는 2025년 세계적인 명문의 러시아 마린스키 발레단에 퍼스트 솔로이스트로 정식 입단했다. 이번 ‘백조의 호수’ 무대는 러시아 마린스키 발레단 입단 이후 처음으로 선보이는 고국 복귀 무대라는 점에서 공연 전부터 화제를 모았다. 예술의전당과 유니버설발레단의 공동 기획으로 진행된 ‘백조의 호수’에서 그는 주인공 지그프리드 왕자 역을 맡아 유니버설발레단 수석 무용수 홍향기와 완벽한 호흡을 보여 줬다.‘백조의 호수’ 공연은 오는 23일까지 서울 예술의전당 오페라극장에서 이어진다.강경민 기자