[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 3일
입력 2026 04 03 01:44 수정 2026 04 03 01:44
쥐
48년생 : 운이 올라 일이 술술 풀린다.
60년생 : 서두르지 않으면 길이 열린다.
72년생 : 집안 분위기가 화사해진다.
84년생 : 중심을 지키면 큰일도 된다.
96년생 : 고집을 세우면 손해를 본다.
소
49년생 : 한걸음 양보가 이득을 만든다.
61년생 : 진심으로 대하면 길이 열린다.
73년생 : 복잡해도 끝내 정리된다.
85년생 : 인기가 올라 기회가 온다.
97년생 : 말실수는 조심하는 게 낫다.
호랑이
50년생 : 칭찬이 이어져 어깨가 펴진다.
62년생 : 믿고 맡기면 일이 풀린다.
74년생 : 이름을 알릴 기회가 생긴다.
86년생 : 관계가 풀려 마음이 편하다.
98년생 : 서두르면 실수가 늘어난다.
토끼
51년생 : 기다림 끝에 좋은 기회가 온다.
63년생 : 작은 이득이 쌓여 든든하다.
75년생 : 위기가 기회로 바뀌어 간다.
87년생 : 친구의 도움으로 일이 매듭진다.
99년생 : 말이 거칠면 분위기가 깨진다.
용
52년생 : 금전 흐름이 부드럽게 오른다.
64년생 : 어려운 부탁도 잘 정리한다.
76년생 : 인정받아 마음이 뿌듯하다.
88년생 : 일 처리가 시원하게 끝난다.
00년생 : 완벽주의는 피로만 남긴다.
뱀
53년생 : 원하는 바가 자연스레 이뤄진다.
65년생 : 자신 있게 밀면 성과가 난다.
77년생 : 베푼 만큼 이익이 돌아온다.
89년생 : 노력한 만큼 결실이 크다.
01년생 : 지출이 새면 마음이 불편하다.
말
54년생 : 도움의 손길이 와서 한결 쉽다.
66년생 : 자신감이 일을 빠르게 한다.
78년생 : 언행을 조심하면 실수가 줄어든다.
90년생 : 손해가 있어도 마음을 다잡는다.
02년생 : 급하면 일의 맥이 끊긴다.
양
55년생 : 피곤해도 좋은 소식이 든다.
67년생 : 새 구상이 성과로 이어진다.
79년생 : 즐거움이 이어져 기운이 난다.
91년생 : 약속이 많으면 집중이 흐려진다.
03년생 : 기쁜 일이 있어 마음이 밝다.
원숭이
56년생 : 일에서 기운이 크게 붙는다.
68년생 : 반가운 소식이 들어온다.
80년생 : 인정받아 마음이 뿌듯하다.
92년생 : 무리하면 체력이 꺾인다.
04년생 : 긍정이 좋은 흐름을 만든다.
닭
57년생 : 소득이 생겨 마음이 든든하다.
69년생 : 계획대로 진행되어 시원하다.
81년생 : 참으면 다툼이 잦아든다.
93년생 : 말이 세면 오해가 남는다.
05년생 : 힘껏 밀면 성과가 난다.
개
58년생 : 수입이 늘어 마음이 든든하다.
70년생 : 좋은 만남으로 득을 본다.
82년생 : 막힌 일이 풀려 한숨을 놓는다.
94년생 : 남 말에 흔들리면 손해다.
06년생 : 겸손함이 인기를 만든다.
돼지
59년생 : 오해가 풀려 신뢰가 돌아온다.
71년생 : 사람 일이 부드럽게 이어진다.
83년생 : 뜻대로 풀려 마음이 편하다.
95년생 : 성급하면 작은 실수가 난다.
07년생 : 일이 술술 풀려 자신감이 선다.
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