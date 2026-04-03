[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 3일

48년생 : 운이 올라 일이 술술 풀린다.60년생 : 서두르지 않으면 길이 열린다.72년생 : 집안 분위기가 화사해진다.84년생 : 중심을 지키면 큰일도 된다.96년생 : 고집을 세우면 손해를 본다.49년생 : 한걸음 양보가 이득을 만든다.61년생 : 진심으로 대하면 길이 열린다.73년생 : 복잡해도 끝내 정리된다.85년생 : 인기가 올라 기회가 온다.97년생 : 말실수는 조심하는 게 낫다.호랑이50년생 : 칭찬이 이어져 어깨가 펴진다.62년생 : 믿고 맡기면 일이 풀린다.74년생 : 이름을 알릴 기회가 생긴다.86년생 : 관계가 풀려 마음이 편하다.98년생 : 서두르면 실수가 늘어난다.토끼51년생 : 기다림 끝에 좋은 기회가 온다.63년생 : 작은 이득이 쌓여 든든하다.75년생 : 위기가 기회로 바뀌어 간다.87년생 : 친구의 도움으로 일이 매듭진다.99년생 : 말이 거칠면 분위기가 깨진다.52년생 : 금전 흐름이 부드럽게 오른다.64년생 : 어려운 부탁도 잘 정리한다.76년생 : 인정받아 마음이 뿌듯하다.88년생 : 일 처리가 시원하게 끝난다.00년생 : 완벽주의는 피로만 남긴다.53년생 : 원하는 바가 자연스레 이뤄진다.65년생 : 자신 있게 밀면 성과가 난다.77년생 : 베푼 만큼 이익이 돌아온다.89년생 : 노력한 만큼 결실이 크다.01년생 : 지출이 새면 마음이 불편하다.54년생 : 도움의 손길이 와서 한결 쉽다.66년생 : 자신감이 일을 빠르게 한다.78년생 : 언행을 조심하면 실수가 줄어든다.90년생 : 손해가 있어도 마음을 다잡는다.02년생 : 급하면 일의 맥이 끊긴다.55년생 : 피곤해도 좋은 소식이 든다.67년생 : 새 구상이 성과로 이어진다.79년생 : 즐거움이 이어져 기운이 난다.91년생 : 약속이 많으면 집중이 흐려진다.03년생 : 기쁜 일이 있어 마음이 밝다.원숭이56년생 : 일에서 기운이 크게 붙는다.68년생 : 반가운 소식이 들어온다.80년생 : 인정받아 마음이 뿌듯하다.92년생 : 무리하면 체력이 꺾인다.04년생 : 긍정이 좋은 흐름을 만든다.57년생 : 소득이 생겨 마음이 든든하다.69년생 : 계획대로 진행되어 시원하다.81년생 : 참으면 다툼이 잦아든다.93년생 : 말이 세면 오해가 남는다.05년생 : 힘껏 밀면 성과가 난다.58년생 : 수입이 늘어 마음이 든든하다.70년생 : 좋은 만남으로 득을 본다.82년생 : 막힌 일이 풀려 한숨을 놓는다.94년생 : 남 말에 흔들리면 손해다.06년생 : 겸손함이 인기를 만든다.돼지59년생 : 오해가 풀려 신뢰가 돌아온다.71년생 : 사람 일이 부드럽게 이어진다.83년생 : 뜻대로 풀려 마음이 편하다.95년생 : 성급하면 작은 실수가 난다.07년생 : 일이 술술 풀려 자신감이 선다.