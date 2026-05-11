[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 15일 금요일(음력 3월 29일, 기축일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 5월 15일 금요일(음력 3월 29일, 기축일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘노란 소(기축)’의 날입니다. 비옥한 대지(기토)와 묵묵히 밭을 가는 소(축토)가 만난 형상으로, 겉보기에는 화려하지 않아도 내면의 끈기와 성실함이 단단하게 빛을 발하는 불금입니다. 요행을 바라기보다는 소처럼 우직하게 한 주를 마무리하고 내실을 다질 때, 가장 값지고 달콤한 금요일 저녁의 여유를 맞이할 수 있습니다.쥐띠 (자)소와 쥐는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 찰떡궁합(육합)입니다. 쥐의 영리함이 소의 우직함을 만나 엄청난 시너지를 내니, 가만히 있어도 귀인이 돕고 만사가 편안하게 흘러가는 대길의 금요일입니다.1948년생: 아랫사람에게 베푼 작은 배려가 집안의 큰 웃음꽃과 존경으로 돌아오는 훈훈한 날입니다.1960년생: 그동안 공들였던 문서나 인간관계에서 쏠쏠하고 기분 좋은 결실을 맺어 보람을 느낍니다.1972년생: 미뤄두었던 골칫거리들이 든든한 동료의 도움으로 시원하게 해결되며 홀가분하게 퇴근합니다.1984년생: 직장이나 모임에서 훌륭한 리더십을 발휘하며 사람들의 칭찬과 굳건한 신뢰를 확 얻습니다.1996년생: 연애운이 최상입니다. 불금 모임에서 마음에 꼭 드는 이상형을 만나거나 호감을 독차지합니다.소띠 (축)자신의 날을 맞아 뚝심과 책임감이 극에 달하지만, 소 두 마리가 뿔을 맞대듯 아집이 몹시 강해질 수 있습니다. 내 생각만 뻣뻣하게 고집하기보다 유연하게 주변의 조언을 수용해야 평화롭습니다.1949년생: 반가운 옛 지인을 우연히 만나 회포를 풀거나 잊고 있던 긍정적인 소식을 넌지시 듣습니다.1961년생: 금전운은 무난하나 지나친 욕심을 부리면 오히려 탈이 납니다. 얌전한 현상 유지가 최선입니다.1973년생: 직장 동료와 사소한 의견 대립이 팽팽해질 수 있습니다. 정면충돌은 무조건 피하고 양보하세요.1985년생: 경쟁에 휩쓸리지 말고 당신만의 묵직한 페이스를 잃지 않으면 여유롭게 이번 주를 승리합니다.1997년생: 복잡하고 시끄러운 불금 모임보다는 퇴근 후 조용히 혼자서 에너지를 충전하기에 훌륭한 날입니다.호랑이띠 (인)흙(소) 속에 나무(호랑이)가 조용히 뿌리를 내리며 보이지 않게 도움을 주고받는 긍정적인 형국(암합)입니다. 겉으로 화려하게 드러나지는 않아도 뒤에서 든든하게 실속과 이익을 단단히 챙깁니다.1950년생: 건강 관리에 유의하고, 소화가 잘되는 따뜻한 음식으로 하루를 부드럽게 시작하세요.1962년생: 묵혀둔 집안일이나 까다로운 업무를 깔끔하게 처리하며 아주 큰 성취감을 맛봅니다.1974년생: 직장이나 사업에서 은근히 당신을 돕는 숨은 조력자 덕분에 위기를 스무스하게 넘깁니다.1986년생: 남들에게 자랑하거나 나서기보다는 묵묵히 내 주머니를 채우고 내실을 다지는 것이 유리합니다.1998년생: 아르바이트나 부업 등에서 기대 이상의 짭짤한 수익을 올려 주말을 앞두고 주머니가 두둑해집니다.토끼띠 (묘)나무(토끼)가 흙(소)에 뿌리를 내리려 하지만 다소 척박하고 차가운 땅이라 끈기가 필요합니다. 문어발식으로 불금 약속을 잡기보다는 한 가지 확실한 모임이나 편안한 휴식에만 집중하는 것이 훨씬 낫습니다.1951년생: 가벼운 산책이나 스트레칭으로 굳은 몸을 펴고 건강을 챙기세요. 무리한 장거리 외출은 금물입니다.1963년생: 남의 말에 쉽게 휘둘려 섣불리 지갑을 열지 마세요. 금요일 저녁 충동구매를 각별히 주의해야 합니다.1975년생: 직장에서 상사나 동료와 미묘한 의견 차이가 있을 수 있습니다. 무조건 부드럽게 타협하고 넘기세요.1987년생: 새로운 변화를 시도하기보다는 현재의 안정을 묵묵히 유지하는 것이 주말을 앞두고 훨씬 안전합니다.1999년생: 친한 친구 사이라도 예의를 꼭 지켜야 합니다. 무심코 던진 농담이 큰 상처나 다툼이 될 수 있습니다.용띠 (진)소와 용은 서로 흙의 기운으로 뭉쳐 부딪히고 깨지는 기운(파살)이 있습니다. 철석같이 믿었던 약속이 깨지거나 계획에 차질이 생길 수 있으니, 여유를 가지고 융통성 있게 대안을 마련해야 합니다.1952년생: 주변 사람들과 불필요한 날 선 논쟁을 무조건 피하세요. 이겨도 결국 감정만 상하고 찝찝합니다.1964년생: 굳게 믿었던 지인에게 섭섭함을 크게 느낄 수 있습니다. 오늘은 애초에 타인에 대한 기대치를 낮추세요.1976년생: 중요한 약속이나 계약 관련 일은 돋보기를 대듯 꼼꼼히 재확인하거나 다음 주로 미루는 것이 낫습니다.1988년생: 연인과 사소한 오해로 날카롭게 다툴 수 있습니다. 알량한 자존심을 꺾고 먼저 다정하게 사과하세요.2000년생: 집중력이 떨어지고 마음이 붕 뜰 수 있으니 덤벙대다 소지품이나 지갑을 잃어버리지 않도록 주의하세요.뱀띠 (사)소와 뱀은 아주 훌륭한 파트너(삼합)를 이룹니다. 당신의 타고난 지혜와 소의 우직한 끈기가 완벽하게 만나니, 직장이나 일터에서 못 이룰 것이 없고 윗사람의 칭찬을 듬뿍 받는 대길의 금요일입니다.1953년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 명예가 높이 올라가는 아주 기분 좋고 훈훈한 일이 있습니다.1965년생: 사업가는 매출이 쑥쑥 오르고, 직장인은 그동안의 묵은 성과를 크게 인정받아 어깨가 으쓱해집니다.1977년생: 뜻밖의 귀인이 짠하고 나타나 힘을 보태주니 이번 주 내내 꽉 막혔던 어려움이 시원하게 사라집니다.1989년생: 재물운과 애정운이 양손에 동시에 꽉 들어옵니다. 행복하고 긍정적인 고민을 하며 불금을 보냅니다.2001년생: 미뤄둔 과제나 시험 등에서 기대 이상의 훌륭한 결과를 얻습니다. 홀가분하게 저녁을 즐기세요.말띠 (오)소와 말은 서로 원망하고 몹시 예민해지는 껄끄러운 관계(원진/탕화살)입니다. 한 주간의 피로가 겹쳐 이유 없이 짜증이 확 솟구치고 감정 기복이 심해질 수 있으니, 스스로 마인드 컨트롤을 단단히 해야 합니다.1954년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 가족에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 몹시 싸늘해집니다.1966년생: 신경성 두통이나 뻐근한 피로감을 조심하세요. 퇴근 후에는 무조건 일찍 귀가하여 푹 쉬는 것이 보약입니다.1978년생: 직장에서 억울한 일이 있어도 정면충돌은 피하고, 오늘은 가만히 속으로 꾹 참는 것이 상책입니다.1990년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 꼬투리를 잡으면 사이가 걷잡을 수 없이 멀어집니다. 넉넉히 져주세요.2002년생: 홧김에 하는 충동적인 뾰족한 행동이나 지출은 뼈저린 후회를 부릅니다. 반드시 3초만 참으세요.양띠 (미)오늘은 소와 양이 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 뿔과 뿔이 부딪히는 격이라 직장이나 모임에서 변동이 몹시 심하고 억울한 다툼수가 있으니 불금의 유혹을 뿌리치고 납작 엎드려야 합니다.1955년생: 외출을 가급적 삼가고 집에서 조용히 휴식하며 보내는 것이 낫습니다. 낙상 사고에 각별히 주의하세요.1967년생: 금전 손실이 크게 우려되니 가까운 지인이라도 섣부른 보증이나 투자는 절대, 무조건 피해야 합니다.1979년생: 부부나 동료 사이에 걷잡을 수 없는 큰 싸움이 커질 수 있습니다. 욱하는 성질을 죽이고 꼬리를 내리세요.1991년생: 직장 회식에서 엉뚱한 구설수나 뒷담화에 휘말릴 수 있으니, 튀는 언행을 삼가고 입을 무겁게 닫으세요.2003년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있습니다. 먼저 져주는 부드러운 양보가 미덕입니다.원숭이띠 (신)흙(소)이 금(원숭이)을 묵묵하고 단단하게 생해주니 든든한 지원군을 등 뒤에 얻은 격입니다. 윗사람이나 선배의 적극적인 도움으로 어려운 일을 아주 쉽게 끝내고 능률이 쑥쑥 오르는 기분 좋은 날입니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 기분 좋은 선물이 쏙 들어와 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1980년생: 직장 회식이나 모임에서 훌륭한 리더십을 발휘하여 분위기를 띄우고 사람들의 칭찬을 한 몸에 받습니다.1992년생: 퇴근 후 마음이 맞는 동료들과 가볍게 저녁을 먹으며 일주일의 스트레스를 경쾌하게 훌훌 날려버립니다.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 좋은 정보를 얻어 기분 좋게 하루를 보낼 수 있는 긍정적이고 유쾌한 운입니다.닭띠 (유)소와 닭은 완벽하게 통하는 최상의 파트너(삼합)입니다. 직장에서 동료들과 눈빛만 봐도 아는 훌륭한 호흡을 자랑하며 재물운, 명예운, 애정운 모두 쑥쑥 상승 곡선을 그리는 최고의 하루입니다.1957년생: 자녀의 따뜻한 효도나 배우자의 깊은 배려로 가슴 뭉클한 행복과 든든한 평안을 온전히 느낍니다.1969년생: 기획하고 추진하는 일마다 걸림돌 없이 순조롭게 술술 풀리니 절로 즐거운 콧노래가 나옵니다.1981년생: 미혼이라면 진지한 혼담이 오가거나 평생을 함께할 훌륭한 배필을 만날 긍정적인 운이 따릅니다.1993년생: 대인관계에서 승승장구하며 능력을 온전히 인정받는 날입니다. 자신감을 꽉 채우고 당당하게 불금을 즐기세요.2005년생: 두뇌 회전이 무섭게 빨라 학업 성취도가 높고, 주변에서 큰 칭찬을 듬뿍 받아 어깨가 한껏 으쓱해집니다.개띠 (술)비슷한 흙의 성향인 소와 개가 만나 서로 조정하고 깎아내리는 기운(형살)이 작용합니다. 알량한 자존심을 뻣뻣하게 내세우면 다툼이 생기니 벼 이삭처럼 고개를 숙이는 겸손한 태도가 화를 면하게 합니다.1958년생: 몸이 찌뿌둥하거나 건강 검진을 위해 병원에 갈 일이 생길 수 있으니 컨디션을 꼼꼼히 살피세요.1970년생: 믿는 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 중요한 비밀이나 회사의 기밀을 절대 함부로 누설하지 마세요.1982년생: 자신이 홧김에 내뱉은 말에 묵직한 책임을 져야 할 일이 생깁니다. 금요일 술자리에서 입을 무겁게 여세요.1994년생: 남의 험담에 재미로 맞장구치다가 나만 억울하고 곤란한 처지에 놓입니다. 무조건 침묵이 금입니다.2006년생: 집중력이 크게 떨어지고 몹시 산만해지기 쉬우니 한 번에 한 가지 과제에만 진득하게 몰두하세요.돼지띠 (해)흙(소)이 물(돼지)을 단단하게 가두어 흐르지 못하게 하는 든든하면서도 답답한 형국입니다. 내 뜻대로 일의 속도가 나지 않아도 조급해하지 말고, 현상 유지와 내실 다지기에 집중하며 주말을 준비하세요.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 새어 나가는 외식비 관리도 꼭 필요합니다. 불필요한 불금 과소비를 꽉 줄이세요.1971년생: 눈코 뜰 새 없이 팽팽하게 바쁜 일상 속에서 잠시 쉼표를 찍으세요. 커피 한 잔의 조용한 휴식이 절실합니다.1983년생: 직장에서 상사의 간섭이나 피곤한 잔소리가 심해질 수 있습니다. 융통성 있게 ‘네’ 하고 둥글게 넘기세요.1995년생: 화려한 겉치레 약속보다는 나만의 묵직한 내실을 다지는 데 온전히 집중하세요. 일찍 귀가하는 편이 낫습니다.2007년생: 남들과 시끌벅적 어울리기보다 혼자만의 조용한 시간을 가지며 차분하게 일주일을 돌아보고 힐링하세요.