[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 11일 목요일(음력 4월 26일, 병진일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

한 주의 후반부로 접어드는 6월 11일 목요일입니다. 태양이 대지를 환하게 비추는 오늘, 당신의 땀방울과 노력 역시 세상 밖으로 환하게 빛을 발하는 눈부신 하루가 되기를 바랍니다.2026년 6월 11일 목요일(음력 4월 26일, 병진일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 용(병진)’의 날입니다. 뜨거운 태양(병화)이 넓은 대지와 호수(진토)를 고루 비추는 형상으로, 만물이 생동감 넘치게 성장하고 화려한 꽃을 피우는 에너지로 가득합니다. 화생토(火生土)의 기운이 흘러 풍부한 상상력을 현실의 단단한 결과물로 만들어내는 추진력이 아주 돋보이는 날입니다. 매사에 자신감이 넘치고 리더십을 발휘하기 좋으나, 내 주장이 너무 강하면 주변의 반발을 살 수 있으니 넉넉한 포용력과 부드러운 화법을 곁들일 때 최고의 행운을 쥐게 될 것입니다.● 쥐띠 (자)용과 쥐는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 파트너(삼합)입니다. 추진력과 지혜가 완벽한 시너지를 내며, 꼬여있던 복잡한 문제들이 시원하게 뚫리는 만사형통의 기분 좋은 하루입니다.1948년생: 내 잣대로만 상황을 판단하지 말고 주변 사람의 이야기를 끝까지 경청하는 여유가 필요합니다.1960년생: 섣부른 약속이나 새로운 계획은 피로만 부릅니다. 철저히 내실을 단속하고 체력을 비축하세요.1972년생: 훌쩍 커버린 중학교 2학년 아들의 사소한 반항이나 툴툴거림에 욱하지 마세요. 다정한 미소로 기다려주는 넉넉함이 훈훈한 가정을 만듭니다.1984년생: 직장에서 동료와 업무 처리 방식을 두고 쓸데없는 자존심 대결을 할 수 있습니다. 쿨하게 양보하세요.1996년생: 스트레스 해소를 핑계로 홧김에 지갑을 여는 과소비는 뼈저린 후회를 부릅니다.● 소띠 (축)같은 흙의 기운이지만 용과 소가 만나면 묘하게 고집이 세지고 부딪히는 기운(파살)이 작용합니다. 유연한 사고가 필요하며, 혼자서 모든 것을 끌어안기보다 동료들과 짐을 나누는 것이 현명합니다.1949년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 자손에게서 아주 훈훈하고 기분 좋은 소식을 듣습니다.1961년생: 문서 운과 재물운이 무난하니 쏠쏠한 수익이나 아주 만족스러운 경제적 소식을 기대해도 좋습니다.1973년생: 대학원 과제나 AI 저널리즘 관련 깊이 있는 학업에 끈기 있게 몰두하면 훌륭한 통찰력을 얻게 됩니다.1985년생: 당신의 숨겨진 기획력을 인정받고 윗사람의 칭찬을 받아 어깨가 으쓱해지는 날입니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 다가가면 핑크빛 로맨스가 부드럽게 시작됩니다.● 호랑이띠 (인)나무(호랑이)가 비옥한 흙(용)에 든든하게 뿌리를 내리는 형국이라 아주 안정적이고 에너지가 넘칩니다. 능동적으로 움직일수록 성과가 커지니 자신감을 가지고 활동 반경을 넓혀보세요.1950년생: 굳게 믿었던 지인에게 묘한 서운함을 느낄 수 있습니다. 오늘은 타인에 대한 기대치를 훌쩍 낮추세요.1962년생: 섣부른 금전 거래나 주식 투자는 뼈아픈 손해를 부를 수 있으니 철저하게 관망하는 것이 답입니다.1974년생: 체력이 솟구치는 날입니다. 퇴근 후 가벼운 마라톤 훈련이나 장거리 러닝으로 땀을 흠뻑 흘리면 뇌가 상쾌하게 환기됩니다.1986년생: 회의에서 독단적인 행동은 적을 만듭니다. 동료들과 무조건 협력하고 부드럽게 소통하세요.1998년생: 집중력이 바닥을 치고 잡생각만 떠다닙니다. 시끄러운 모임보다는 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 보약입니다.● 토끼띠 (묘)용과 토끼는 서로를 묘하게 깎아내리고 신경을 긁는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 겉보기엔 매끄러워 보여도 막판에 잔실수가 나올 수 있으니, 문서를 점검할 때 평소보다 두 배의 꼼꼼함이 필요합니다.1951년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고, 무거운 것을 드는 등 무리한 행동은 가급적 미루세요.1963년생: 믿었던 약속이 갑자기 어긋나 기분을 망칠 수 있으니, 플랜 B를 여유롭게 준비해 두는 것이 좋습니다.1975년생: 하승연, 박금수 등 영상 디지털 센터의 팀원들과 협업할 때 내 방식만 고집하지 말고 부드럽게 의견을 조율하세요.1987년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 닫고 참으세요.1999년생: 출퇴근길에 시비가 붙을 수 있으니 절대 발끈하지 말고 이어폰을 낀 채 조용히 넘기세요.● 용띠 (진)자신의 날을 만났지만, 용 두 마리가 여의주를 두고 다투는 형국(자형살)이라 불필요한 경쟁심과 완벽주의가 치솟습니다. 스스로를 피곤하게 볶아대지 말고 넉넉한 융통성을 발휘해야 운이 트입니다.1952년생: 헛소문이나 남의 험담에 흔들리지 말고 묵묵히 내 중심을 지키는 것이 최종 이득입니다.1964년생: 주식 시장이나 글로벌 경제 뉴스에 너무 예민하게 반응하지 말고 넉넉한 마음의 여유를 챙기세요.1976년생: 보도자료나 기획안을 다듬을 때, 원본에 없는 임의의 날짜나 미확인 정보가 섞여 들어가지 않도록 최종 단계에서 팩트 체크를 철저히 하세요.1988년생: 짝사랑하던 이와 가까워지거나 연인과 잊지 못할 낭만적인 저녁 시간을 보내게 됩니다.2000년생: 미뤄둔 과제나 목표를 스무스하게 달성합니다. 자신감을 가지고 당당하게 실력을 뽐내보세요.● 뱀띠 (사)비슷한 불의 기운이 만나 열정이 시너지를 내며 에너지가 찰랑찰랑 넘칩니다. 두뇌 회전이 무척 빠르고 상황 판단력이 돋보여 복잡한 문제를 명쾌하게 풀어내기에 아주 훌륭한 하루입니다.1953년생: 컨디션이 최고조에 달합니다. 평소 즐기던 취미 생활에서 최고의 기량을 발휘하며 스트레스를 날려버리세요.1965년생: 귀인의 도움으로 행운이 따릅니다. 뜻밖의 유용한 정보를 얻어 향후 자산 계획에 큰 도움을 받습니다.1977년생: 바빠서 필드에 나가지 못하는 아쉬움은 저녁에 KLPGA 하이라이트 중계를 보며 달래고, 스윙 감각을 이미지 트레이닝하기에 좋습니다.1989년생: 당신의 다정한 매력이 돋보여 주변 사람들의 호감을 독차지합니다. 사교 모임에 아주 훌륭한 날입니다.2001년생: 두뇌 회전이 빨라 학업 성취도가 눈에 띄게 높습니다. 목표한 공부를 깔끔하게 끝내고 홀가분하게 휴식하세요.● 말띠 (오)불(말)이 흙(용)을 생해주는 형국이라 당신의 헌신과 열정이 주변 사람들에게 큰 도움과 귀감이 됩니다. 베푼 만큼 훌륭한 평판과 굳건한 신뢰가 돌아오는 보람찬 목요일입니다.1954년생: 피로가 쉽게 쌓일 수 있습니다. 외부 약속보다는 집에서 조용히 독서나 명상을 즐기며 충전하세요.1966년생: 예상치 못한 지출이 훅 나갈 수 있습니다. 외식이나 쇼핑 시 지갑 사정을 꼼꼼히 점검해 보세요.1978년생: 챗GPT나 제미나이를 활용하여 기사 리라이팅 효율을 높이는 등 생성형 AI 관련 번뜩이는 아이디어가 윗선의 전폭적인 지지를 받습니다.1990년생: 화려한 유행을 좇다 실속을 놓칠 수 있습니다. 홧김의 과소비를 꾹 참고 계획적인 소비를 하세요.2002년생: 마음은 밖으로 붕 떠 있지만 컨디션이 안 따라줍니다. 가벼운 스트레칭으로 굳은 몸을 풀어보세요.● 양띠 (미)같은 흙의 기운이지만 용과 양은 서로 미묘하게 엇나가는 기운(파살)이 작용합니다. 잘 진행되던 일이 막판에 지연될 수 있으니, 서두르지 말고 침착하게 플랜 B를 준비하는 여유가 필요합니다.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1967년생: 과거의 범죄 사건을 기획물로 다룰 때, 2005년 중국집 사건 등 전혀 다른 사건이 뒤섞이지 않도록 정교하게 팩트를 분리해 내야 합니다.1979년생: 당신의 꾸준한 성실함을 상사와 동료들이 알아주고 칭찬을 해 어깨가 으쓱해지는 긍정적인 날입니다.1991년생: 다정하고 센스 있는 배려심이 돋보입니다. 데이트나 소개팅에서 호감을 독차지하는 신나는 하루입니다.2003년생: 치열하게 노력한 과제나 아르바이트의 보상을 달콤하게 받습니다. 무척 즐겁고 뿌듯한 날입니다.● 원숭이띠 (신)용과 원숭이는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 단짝(삼합)입니다. 흙이 쇠를 낳아주는 상생의 기운이 겹쳐, 윗사람의 든든한 지원을 받으며 막혔던 프로젝트가 시원하게 돌파구를 찾게 됩니다.1956년생: 겉모습에 신경 쓰고 단정히 하면 아주 유익하고 기분 좋은 만남이나 계약이 척척 성사됩니다.1968년생: 대본이나 원고 작업 중, ‘김 씨’를 식당 주인이 아닌 이웃으로 명확히 교정하는 등 디테일한 캐릭터 설정과 팩트 체크가 작품의 퀄리티를 확 높입니다.1980년생: 회의나 프로젝트 진행 시 동료들과 선의의 경쟁을 펼치며 놀라운 속도로 업무 성과를 끌어올립니다.1992년생: 연인 사이에 불필요한 자존심 싸움을 피하세요. 쿨하게 져주는 것이 결국 완벽히 이기는 것입니다.2004년생: 친구들과 어울려 학업 스트레스를 쾌적하게 날려버리세요. 유쾌한 텐션을 유지하기 아주 좋은 날입니다.● 닭띠 (유)용과 닭은 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 환상 궁합(육합)입니다. 무엇을 하든 만사형통으로 술술 풀리며, 동료들과의 팀워크가 단단해져 기획 회의에서 최고의 아웃풋을 끌어냅니다.1957년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 소원해집니다. 배우자의 쓴소리도 부드러운 마음으로 수용해 보세요.1969년생: 영상 스크립트 작성 시 뭉뚱그려 ‘가족’이라고 표현하기보다 ‘제 아들입니다’라고 명확히 짚어주는 꼼꼼한 디테일이 시청자의 몰입도를 훌쩍 높여줍니다.1981년생: 당신의 깐깐한 능력을 뽐낼 무대가 열리지만, 혼자 다 하려다 번아웃이 올 수 있으니 현명하게 분담하세요.1993년생: 너무 앞서 나가면 동료들의 질투를 받습니다. 템포를 조절하고 겸손함을 유지하는 것이 최고의 무기입니다.2005년생: 과제나 시험 준비에 완벽을 기하려다 스트레스만 잔뜩 받습니다. 오늘은 적당히 타협하고 푹 쉬세요.● 개띠 (술)오늘은 용과 개가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 거대한 산과 산이 부딪히는 격이라 변화가 심하고 예기치 못한 다툼이 생길 수 있으니, 매사 한 발짝 물러서서 관망하는 자세가 필요합니다.1958년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 배우자나 가족에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 싸늘해집니다.1970년생: 비디오 디지털 센터나 소속 부서를 이끌며 크고 작은 마찰이 빚어질 수 있으나, 당신의 듬직한 리더십으로 둥글게 봉합해 내는 묵직한 하루입니다.1982년생: 지인과 섣부른 금전 거래나 보증은 뼈아픈 손해를 부르니 핑계를 대서라도 무조건 피해야 합니다.1994년생: 홧김에 연인이나 썸남썸녀에게 상처 주는 말을 쏟아낼 수 있습니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 감정을 참으세요.2006년생: 친구와 선을 넘는 농담은 큰 싸움으로 번집니다. 예의를 지키고 조용히 하루를 보내는 게 가장 낫습니다.● 돼지띠 (해)용과 돼지는 서로 엇갈리거나 핑계를 대기 쉬운 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 유독 피로가 몰려오고 짜증이 날 수 있으니, 복잡한 업무 생각은 잠시 잊고 퇴근 후 아내, 가족과 함께 힐링하는 것을 추천합니다.1959년생: 오랜 친구나 뜻이 맞는 친척을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 큰 즐거움을 얻습니다.1971년생: 지난 오사카, 교토 여행의 즐거웠던 기억을 밥상머리에서 아내, 아들과 나누며 일상의 스트레스를 평온하게 씻어내는 따뜻한 저녁입니다.1983년생: 후배나 동료에게 따뜻하고 예리한 조언을 건네보세요. 진심 어린 존경과 굳건한 신뢰가 당신에게 쏟아집니다.1995년생: 연인을 위해 세심하게 배려한다면 점수를 아주 크게 따고 관계가 훌쩍 진전되는 기분 좋은 길일입니다.2007년생: 시끄러운 곳보다는 혼자 조용히 책을 읽거나 좋아하는 영상을 보며 내면을 꽉 채우는 시간이 가장 유익합니다.