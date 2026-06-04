유기농이 무조건 좋다고? 유기농으로 꼭 사지 않아도 되는 식품도 있다 [라이프]

각종 채소, 과일 자료 이미지. 아이클릭아트

각종 채소, 과일 자료 이미지. 아이클릭아트

유기농 식품은 흔히 더 건강하고 윤리적인 선택으로 여겨진다. 유기농 식품이 과연 더 건강하고 더 친환경적인지 논란이 여전하지만, 잔류 농약이나 유해 화학물질을 걱정하는 소비자들은 여전히 유기농 식품을 선택하고 있다.오랜 논쟁 속에서 유기농 식품의 변치 않는 단점이 있는데 바로 높은 가격이다.영국 데일리메일은 유기농 식품을 구매하는 것이 과연 가치 있는 소비인지 전문가 자문을 통해 소개했다.영양 전문가이자 ‘초가공식품을 먹지 않는 법’의 저자 니콜라 루들럼-레인은 소비자들이 유기농 식품을 선택할 때 농약 잔류 가능성이 높은 유기농 식품, 특히 껍질째 먹는 식품을 우선순위에 놓을 것을 권했다.살충제 사용 반대 운동을 펼치는 영국 살충제 행동 네트워크는 정부의 공식 데이터를 분석해 2025년 영국에서 농약 잔류물이 가장 많이 검출되는 식품 12가지 목록을 발표했다.농약 잔류물이 가장 많이 검출된 것은 자몽이었다. 분석 대상 개체의 99%에서 여러 종류의 농약 잔류물이 검출됐다.그 뒤를 이어 포도(90%), 라임(79%), 바나나(67%), 고추(49%) 순으로 농약 잔류물이 검출됐다.나머지는 멜론(46%), 콩(38%), 칠리 고추(38%), 버섯(31%), 브로콜리(26%), 가지(23%), 말린 콩(21%)이었다.루들럼-레인은 “식비 예산이 한정적이라면 가지, 버섯, 피망처럼 껍질째 먹는 식품은 유기농 제품으로 구입하거나 먹기 전에 깨끗하게 씻는 것이 좋다”고 말했다.반대로 농약 잔류물이 적게 검출되거나 껍질 대부분을 섭취하지 않는 식품은 한정된 예산에서 굳이 유기농을 선택할 필요 없다는 의미가 된다.2019년 보고서에 따르면 사탕무, 옥수수, 무화과, 루바브, 대황, 순무는 분석된 샘플 중 농약 잔류물이 검출된 비율이 0%로 가장 낮았다.그 뒤를 이어 양파(1%), 아보카도(2%), 콜리플라워(3%), 무(4%), 고구마(6%), 호박(8%) 등 순이었다.루들럼-레인은 “아보카도나 양파처럼 두꺼운 껍질이나 겉껍질이 있는 경우 유기농 식품 구매로 얻을 수 있는 이점은 훨씬 적을 가능성이 높다”고 설명했다.다만 루들럼-레인은 유기농 식품을 먹느냐의 문제보다 더 균형 잡힌 식단을 섭취하는 것이 더 크게 건강을 좌우한다고 강조했다.그는 “영국 성인 대부분이 여전히 하루 권장량인 과일과 채소 5가지를 섭취하는 데 어려움을 겪고 있다는 점에서 유기농 식품이 너무 비싸다는 이유로 과일과 채소를 포기하는 것보다 유기농이 아니더라도 일반 농법으로 지은 딸기나 사과, 브로콜리 등을 먹는 것이 훨씬 낫다”고 말했다.그러면서 “식비 예산이 한정적이라면 유기농 여부와 상관없이 양과 종류, 가격을 우선시하고, 먹기 전에 충분히 씻고 껍질을 벗겨 먹는 것이 훨씬 낫다”고 덧붙였다.신진호 기자