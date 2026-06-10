[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 10일

36년생 : 베푼 만큼 받는다.48년생 : 마음을 다스려야 하겠다.60년생 : 운이 사방에 떨치는구나.72년생 : 쉽게 풀린다 걱정 말라.84년생 : 기회는 항상 오는 것이 아니다.96년생 : 타이밍을 잘 잡아야 이롭다.37년생 : 바라던 일이 성취되겠다.49년생 : 웃음이 끊이지 않는구나.61년생 : 전화위복의 기회.73년생 : 가까운 사람에게 도움 받는다.85년생 : 명예운이 따르는 날.97년생 : 뜻하지 않은 기쁨이 찾아온다.호랑이38년생 : 예의범절을 스스로 지켜야 행운 있다.50년생 : 기쁘고 편안한 하루.62년생 : 가족과 즐거운 시간을 보내라.74년생 : 새로운 만남에 신경 써라.86년생 : 자신감이 모든 것을 해결한다.98년생 : 사람 사이에서 길이 열린다.토끼39년생 : 성실한 일에 보답 있겠다.51년생 : 휴식을 취하는 게 좋겠다.63년생 : 어렵던 일 도움 받아 해결된다.75년생 : 서두르지 말고 기회를 기다려라.87년생 : 타인에게 인정 받게 된다.99년생 : 조용히 기다리면 반가운 소식 온다.40년생 : 무리하지만 않으면 좋다.52년생 : 소문이 좋으니 잘 처신하라.64년생 : 건강에 신경 써라.76년생 : 뛰지 못하고 머물러 있으니 답답하다.88년생 : 분수를 지켜 처신함이 좋겠다.00년생 : 지금은 속도보다 균형이 중요하다.41년생 : 욕심부리지 말고 차근히 해나가라.53년생 : 믿음을 갖고 살아라.65년생 : 운세가 호전된다.77년생 : 오후엔 운이 좋아진다.89년생 : 일찍 귀가함이 상책이다.01년생 : 서두르지 말면 실수가 없다.42년생 : 형편이 풀리겠다.54년생 : 건강을 돌보면 재물운이 보인다.66년생 : 시비 거리가 있으나 해결된다.78년생 : 여유를 가지고 사람을 대하라.90년생 : 생활에 변화가 필요.02년생 : 움직일수록 활로가 열린다.43년생 : 먼 곳으로부터 좋은 소식 있다.55년생 : 노력한 만큼 소득 있다.67년생 : 성공의 길로 접어드는 날이다.79년생 : 기쁜 일이 생긴다.91년생 : 준비한 일에 성과가 보인다.03년생 : 밝은 기운이 주변에 모인다.원숭이44년생 : 대길한 운이니 일의 성사 크겠다.56년생 : 우연히 나를 돕는 사람 있겠다.68년생 : 집안 일이 잘되고 기운이 좋아진다.80년생 : 일찍 귀가하면 좋다.92년생 : 주변의 도움으로 일이 풀린다.04년생 : 마음을 열면 기회가 커진다.45년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.57년생 : 신속하게 일 처리하라.69년생 : 뜻한 바대로 이루겠구나.81년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.93년생 : 지금은 속전속결이 유리하다.05년생 : 망설이지 말고 결정하라.46년생 : 기다리던 소식 듣는다.58년생 : 인간관계 더욱더 신중 하라.70년생 : 장기적인 투자가 좋겠다.82년생 : 행운이 다가오는 날.94년생 : 서두르지 않으면 좋은 흐름 있다.06년생 : 신중한 선택이 복을 부른다.돼지47년생 : 광명이 비추는구나.59년생 : 근심걱정이 전혀 없다.71년생 : 차분히 일을 풀어나가라.83년생 : 친구의 도움 받아 일 처리된다.95년생 : 마음먹은 일이 서서히 풀린다.07년생 : 가까운 인연이 큰 힘이 된다.