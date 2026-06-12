logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 14일

입력 2026 06 12 01:08 수정 2026 06 12 01:08
기사 소리로 듣기
다시듣기




36년생 : 운기가 상승하는 날.

48년생 : 기회를 놓치지 마라.

60년생 : 망설이지 말고 일을 시작해라.

72년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.

84년생 : 동쪽으로 출타하면 유리하다.

96년생 : 자신감이 운을 끌어당긴다.



37년생 : 귀인이 와서 도와주겠다.

49년생 : 모든 일이 순조롭게 풀려간다.

61년생 : 많은 사람이 도와주는구나.

73년생 : 기대하던 일이 큰 성과 거둔다.

85년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

97년생 : 주변과 호흡을 맞추면 길하다.

호랑이

38년생 : 서두르지 않아도 풀린다.

50년생 : 기쁜 일이 생기겠다.

62년생 : 땀흘려야 보람 만끽.

74년생 : 계획은 여유 있게 세워야 하겠다.

86년생 : 순수함을 지켜야 하겠다.

98년생 : 진심을 보이면 반가운 소식 온다.

토끼

39년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋겠다.

51년생 : 허황 된 착각에 빠지지 마라.

63년생 : 큰 수확을 얻게 된다.

75년생 : 참으면 상당한 도움 생긴다.

87년생 : 신명나게 일을 벌여라.

99년생 : 기회를 잘 잡으면 흐름이 살아난다.



40년생 : 안정 속에 발전 누린다.

52년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.

64년생 : 사람 만나는 일에 게을리 마라.

76년생 : 안정이 되고 화기애애하다.

88년생 : 복이 점차 다가오는구나.

00년생 : 사람과의 인연이 좋은 결과를 만든다.



41년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.

53년생 : 이제서야 풀리는구나.

65년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.

77년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다.

89년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.

01년생 : 서둘지 말고 한 걸음씩 가라.



42년생 : 가정에서 기쁜 일이 생기겠다.

54년생 : 가족의 의견을 존중하라.

66년생 : 수입이 좋은 날이다.

78년생 : 어려운 고비 쉽게 해결된다.

90년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.

02년생 : 도와주는 사람이 생겨 마음이 놓인다.



43년생 : 아랫사람에게 도움 얻는다.

55년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.

67년생 : 행운이 손짓하는 날.

79년생 : 새로운 일이 시작된다.

91년생 : 고민하던 일이 풀릴 조짐이 보인다.

03년생 : 뜻을 세우면 기회가 가까워진다.

원숭이

44년생 : 모든 일에 신중을 기하라.

56년생 : 귀인을 만나 어려움 해결.

68년생 : 도와 줄 사람이 나타난다.

80년생 : 차분히 일을 처리하라.

92년생 : 무리하지 않으면 좋은 소식 있다.

04년생 : 차분함이 오히려 빛을 본다.



45년생 : 커다란 성과 있겠다.

57년생 : 오늘은 만사 형통이다.

69년생 : 이동하기 좋은 날이구나.

81년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.

93년생 : 한 번 잡은 흐름을 놓치지 마라.

05년생 : 자신 있게 움직이면 길이 열린다.



46년생 : 기다림보다 움직임이 좋다.

58년생 : 성공의 기회를 잡는 날.

70년생 : 최선을 다하면 해결된다.

82년생 : 활기차게 행동하라.

94년생 : 필요한 순간에 귀인의 도움 있다.

06년생 : 과감하게 나서면 기대 이상의 성과 있다.

돼지

47년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.

59년생 : 복이 점차 다가오는구나.

71년생 : 이제서야 풀리는구나.

83년생 : 횡재수가 있으니 기쁨 넘친다.

95년생 : 막혔던 일이 하나둘 풀려간다.

07년생 : 적극적으로 나서면 운이 따른다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

    thumbnail - ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

  2. 별거 중 유부남과 열애…‘불륜 의혹’ 커플 결국 이렇게 됐다

    thumbnail - 별거 중 유부남과 열애…‘불륜 의혹’ 커플 결국 이렇게 됐다

  3. “추성훈 브라질리언 왁싱 직접 해줬다” 유명 연예인 충격 고백… 대체 무슨 사이?

    thumbnail - “추성훈 브라질리언 왁싱 직접 해줬다” 유명 연예인 충격 고백… 대체 무슨 사이?

  4. “43살에 급하게 결혼…2년 만에 이혼” 고백한 여배우

    thumbnail - “43살에 급하게 결혼…2년 만에 이혼” 고백한 여배우

  5. 30대 男배우, 돌연 연예계 은퇴 “‘이 직업’ 도전합니다” 충격

    thumbnail - 30대 男배우, 돌연 연예계 은퇴 “‘이 직업’ 도전합니다” 충격

  6. “내가 날 찍었는데 0표?”…재개표 요구한 英 후보의 결말

    thumbnail - “내가 날 찍었는데 0표?”…재개표 요구한 英 후보의 결말
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved