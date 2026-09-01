[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 1일

36년생 : 기다리던 사람에게 반가운 소식이 온다.48년생 : 어려운 상황일수록 침착하게 대응하라.60년생 : 가족과 마음을 나누면 근심이 줄어든다.72년생 : 상대의 입장을 먼저 살피면 일이 순조롭다.84년생 : 새로운 일보다 진행 중인 일을 마무리하라.96년생 : 작은 기회를 놓치지 않으면 좋은 결과가 따른다.37년생 : 자신의 주장보다 주변의 의견을 들어라.49년생 : 분주하게 움직인 만큼 성과가 나타난다.61년생 : 새로운 계획은 충분히 검토한 뒤 시작하라.73년생 : 추진하던 일이 순조롭게 결실을 맺는다.85년생 : 오후부터 막혔던 일이 풀리기 시작한다.97년생 : 서두르지 않고 기본을 지키면 인정받는다.호랑이38년생 : 운의 흐름이 좋아 실속을 챙길 수 있다.50년생 : 아랫사람에게 베푼 마음이 복으로 돌아온다.62년생 : 약속과 만남을 소홀히 하지 마라.74년생 : 겸손한 태도가 귀인의 도움을 부른다.86년생 : 꾸준히 노력한 일에서 좋은 소식이 들린다.98년생 : 자신감을 가지고 실력을 보여주면 기회가 온다.토끼39년생 : 가족의 도움으로 걱정하던 일이 해결된다.51년생 : 사소한 일도 꼼꼼히 챙겨야 손실이 없다.63년생 : 원칙을 지키면 명예와 신뢰가 높아진다.75년생 : 의욕이 살아나니 미뤄 둔 일을 시작하라.87년생 : 마음을 편안하게 가지면 해답이 보인다.99년생 : 주변의 조언을 받아들이면 실수를 줄일 수 있다.40년생 : 방해가 사라지면서 일이 다시 움직인다.52년생 : 진솔한 대화가 쌓인 오해를 풀어준다.64년생 : 노력한 만큼 확실한 성과를 거둘 수 있다.76년생 : 무리하게 밀어붙이기보다 상황을 살펴라.88년생 : 가벼운 언행이 구설을 만들 수 있으니 조심하라.00년생 : 성급하게 결정하지 말고 경험자의 의견을 구하라.41년생 : 주변의 도움으로 어려운 고비를 넘긴다.53년생 : 집안에 웃음과 기쁨이 가득한 하루다.65년생 : 추진 중인 일이 기대보다 빠르게 진행된다.77년생 : 지나친 욕심보다 현재의 성과를 지켜라.89년생 : 마음을 비우면 뜻밖의 행운이 찾아온다.01년생 : 맡은 일에 집중하면 능력을 인정받는다.42년생 : 겸손하게 행동하면 금전적인 이득이 따른다.54년생 : 주변 사람과 힘을 합치면 일이 쉬워진다.66년생 : 바쁘게 움직여도 실속이 적으니 체력을 아껴라.78년생 : 자신의 역할에 충실하면 좋은 평가를 받는다.90년생 : 경쟁보다 협력을 선택해야 기회가 생긴다.02년생 : 능력을 과시하기보다 꾸준한 모습을 보여라.43년생 : 무리하지 말고 건강과 휴식을 우선하라.55년생 : 금전거래나 보증은 신중하게 판단하라.67년생 : 중요한 결정은 하루 정도 여유를 두어라.79년생 : 지나친 고집은 관계를 어렵게 만들 수 있다.91년생 : 성실하게 노력한 만큼 보상이 따라온다.03년생 : 감정적으로 대응하지 않으면 좋은 기회를 잡는다.원숭이44년생 : 예상하지 못한 지출이 생기니 절약하라.56년생 : 말실수로 오해를 살 수 있으니 신중하라.68년생 : 긴장을 내려놓으면 일이 자연스럽게 풀린다.80년생 : 새로운 방향에서 발전의 기회를 발견한다.92년생 : 욕심을 줄이고 순서대로 처리해야 한다.04년생 : 새로운 사람과의 만남에서 좋은 자극을 받는다.45년생 : 복잡한 생각을 내려놓고 마음을 편히 하라.57년생 : 조용히 때를 기다리면 문제가 해결된다.69년생 : 재물운이 좋아 노력 이상의 이익을 얻는다.81년생 : 예상과 다른 결과가 나와도 낙심하지 마라.93년생 : 꾸준히 기반을 다지면 재정이 안정된다.05년생 : 작은 실수를 바로잡으면 좋은 평가를 받는다.46년생 : 마음을 차분히 하면 올바른 판단이 가능하다.58년생 : 자리나 역할에 긍정적인 변화가 생긴다.70년생 : 고집보다 융통성을 발휘해야 일이 풀린다.82년생 : 혼자 해결하기보다 주변에 도움을 요청하라.94년생 : 바쁜 하루지만 윗사람의 지원을 받을 수 있다.06년생 : 맡은 일을 책임감 있게 마치면 신뢰를 얻는다.돼지47년생 : 주변 사람에게 따뜻한 관심을 보여라.59년생 : 노력과 능력을 인정받아 명예가 높아진다.71년생 : 상대의 의견을 존중하면 갈등을 피할 수 있다.83년생 : 좋지 않은 유혹이나 관계는 멀리하라.95년생 : 한걸음 양보하면 더 큰 것을 얻을 수 있다.07년생 : 친구와의 약속을 소중히 지키면 기쁨이 따른다.