[김동완의오늘의 운세] 2026년 9월 6일

36년생 : 무심코 전한 말이 퍼질 수 있으니 입을 무겁게 하라.48년생 : 이사나 장거리 이동은 다음 기회로 미루는 것이 좋다.60년생 : 친구와의 의견 차이는 대화를 통해 원만히 풀어라.72년생 : 새로운 선택의 기로에 서니 신중하게 방향을 정하라.84년생 : 계획한 일을 꾸준히 밀고 나가면 운이 점차 열린다.96년생 : 새로운 환경을 두려워하지 않으면 좋은 기회를 만난다.37년생 : 노력 이상의 이익을 얻을 수 있는 날이다.49년생 : 뜻밖의 도움으로 집안에 기쁜 소식이 들려온다.61년생 : 소지품과 귀중품을 꼼꼼히 챙겨야 한다.73년생 : 맡은 일에 최선을 다하면 좋은 결실을 얻는다.85년생 : 주변의 협조를 받아 어려운 일이 쉽게 풀린다.97년생 : 혼자 고민하지 말고 경험자의 도움을 구하라.호랑이38년생 : 재물과 명예의 흐름이 함께 좋아지는 날이다.50년생 : 사람과 부딪칠 수 있으니 양보하는 마음이 필요하다.62년생 : 가벼운 말보다 신중한 행동으로 신뢰를 보여라.74년생 : 눈앞에 온 기회를 망설이지 말고 붙잡아라.86년생 : 예상하지 못한 어려움에 대비해 여유를 가져라.98년생 : 성급하게 결과를 내기보다 준비에 집중해야 한다.토끼39년생 : 가볍게 몸을 움직이면 기분과 운이 함께 좋아진다.51년생 : 좋지 않은 상황이 오히려 새로운 기회로 바뀐다.63년생 : 사소한 말다툼이 커지지 않도록 말을 아껴라.75년생 : 가까운 친구일수록 예의와 약속을 잘 지켜야 한다.87년생 : 새로운 사람과의 만남에서 좋은 자극을 받는다.99년생 : 처음 만난 사람에게 밝은 인상을 남길 수 있다.40년생 : 재물의 흐름이 좋아 생활에 여유가 생긴다.52년생 : 긍정적으로 생각하면 해결책이 쉽게 보인다.64년생 : 귀인의 도움으로 추진하는 일이 순탄하게 진행된다.76년생 : 준비한 계획이 예상한 방향으로 잘 이루어진다.88년생 : 감정적으로 대응하지 말고 한 번 더 참아라.00년생 : 자신감을 가지되 주변의 의견도 함께 들어라.41년생 : 가족과 충분히 상의하면 걱정하던 일이 해결된다.53년생 : 꾸준히 노력하면 막혔던 문제가 풀린다.65년생 : 자신의 형편에 맞게 행동해야 손해가 없다.77년생 : 한 가지 문제에만 매달리지 말고 시야를 넓혀라.89년생 : 분위기에 휩쓸려 과하게 행동하지 마라.01년생 : 여러 가능성을 살펴보면 더 좋은 선택을 할 수 있다.42년생 : 운의 흐름이 좋으니 활발하게 움직여도 좋다.54년생 : 피로가 쌓였으니 충분한 휴식과 재충전이 필요하다.66년생 : 힘을 내어 한 번 더 노력하면 기쁜 결과가 있다.78년생 : 윗사람의 충고를 받아들이면 실수를 피할 수 있다.90년생 : 사소한 약속이라도 반드시 지켜 신뢰를 쌓아라.02년생 : 책임감 있는 태도가 좋은 인연과 기회를 불러온다.43년생 : 말보다 행동으로 믿음을 보여주는 것이 좋다.55년생 : 가족의 고민을 외면하지 말고 함께 해결책을 찾아라.67년생 : 활력이 넘치니 미뤄 둔 일을 처리하기 좋다.79년생 : 애정운이 좋아 마음이 원하는 방향으로 흘러간다.91년생 : 겉치레를 줄이면 뜻밖의 금전운이 찾아온다.03년생 : 솔직한 마음을 표현하면 관계가 한층 가까워진다.원숭이44년생 : 서두르지 말고 마음의 여유를 가져야 한다.56년생 : 지나친 욕심은 얻은 것까지 잃게 할 수 있다.68년생 : 다른 사람의 일에 함부로 관여하지 마라.80년생 : 급하게 결정하면 실수가 생기니 천천히 판단하라.92년생 : 분명한 목표를 정하고 행동으로 옮겨야 한다.04년생 : 계획을 세분화하면 원하는 결과에 가까워진다.45년생 : 작은 실수도 망신으로 이어질 수 있으니 조심하라.57년생 : 급하게 움직이지 말고 여유 있게 처리하라.69년생 : 초조한 마음을 내려놓아야 올바른 판단을 한다.81년생 : 기쁜 일이 생기지만 그에 따른 책임도 커진다.93년생 : 행동에 옮기기 전에 한 번 더 생각하라.05년생 : 감정적으로 반응하지 않으면 좋은 평가를 받는다.46년생 : 자연스러운 흐름에 따르면 걱정할 일이 없다.58년생 : 적극적으로 나서면 막힌 일이 풀리기 시작한다.70년생 : 미뤄 둔 일은 빠르게 처리해야 좋은 결과가 있다.82년생 : 찾아온 기회를 망설이지 말고 활용하라.94년생 : 주변 사람과 협력하면 일이 수월해진다.06년생 : 친구와 힘을 합치면 혼자보다 큰 성과를 얻는다.돼지47년생 : 도움을 주려는 사람이 많으니 마음을 열어라.59년생 : 이동이나 외출을 해도 별다른 어려움이 없다.71년생 : 추진하는 일이 원하는 방향으로 순조롭게 풀린다.83년생 : 작은 일에서도 행운과 기쁨을 발견할 수 있다.95년생 : 귀인의 도움으로 어려운 일이 쉽게 해결된다.07년생 : 선생님이나 어른의 도움을 받아 자신감을 얻는다.