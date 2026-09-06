[포착] “임신 8개월 女 ‘마라톤 풀코스’ 3시간 만에 완주…괜찮나요?”

美 29세 여성, 임신 32주에 시드니 마라톤 완주

2시간 59분 43초 ‘서브3’ 기록

임신 중 운동 권장되지만 고강도 운동은 주의해야

임신 8개월의 미국인 여성이 마라톤 풀코스인 42.195㎞를 3시간 안에 완주했다. 알리 앤더슨 인스타그램 캡처

임신 8개월의 미국인 여성이 마라톤 풀코스인 42.195㎞를 3시간 안에 완주했다. 알리 앤더슨 인스타그램 캡처

임신 8개월의 미국인 여성이 마라톤 풀코스인 42.195㎞를 3시간 안에 완주했다. 알리 앤더슨 인스타그램 캡처

임신 8개월의 미국인 여성이 마라톤 풀코스인 42.195㎞를 3시간 안에 완주한 사실이 알려지며 화제를 모으고 있다.글로벌 러닝 전문 매체 마라톤핸드북 등 외신에 따르면 미국 오클라호마주 출신의 알리 앤더슨(29)은 지난달 30일 호주에서 열린 시드니 마라톤에 참가해 2시간 59분 43초의 기록으로 결승선을 통과했다. 당시 앤더슨은 임신 32주째였다.마라톤 풀코스를 3시간 이내에 완주하는 이른바 ‘서브3’는 여성 마라토너 중 상위 1%에 해당한다. 일반 여성 마라토너에게도 쉽지 않은 기록을, 32주 차 태아를 품은 채 세운 것이다.앤더슨은 이번 대회 전부터 수준급 마라토너였다. 그는 임신 사실을 알기 전 시드니 마라톤 출전을 신청했고 이후 임신한 사실을 알게 됐지만 출전을 포기하지 않았다. 시드니 마라톤은 앤더슨에게 네 번째 월드 마라톤 메이저 대회이자 통산 일곱 번째 풀코스였다. 임신 중 참가한 마라톤으로는 두 번째다.앤더슨은 앞서 지난 4월 임신 13주째 보스턴 마라톤에 참가해 2시간 41분 58초로 개인 최고 기록을 세우기도 했다. 이후 임신 사실을 공개했고, 19주가 지난 뒤 임신 32주째 다시 풀코스에 도전한 것이다.이번 시드니 마라톤에서 앤더슨이 기록한 평균 페이스는 1㎞당 약 4분 16초였다. 임신 후기로 접어든 상태에서도 42.195㎞ 내내 거의 ‘서브3’ 기준 페이스를 유지한 셈이다.앤더슨은 평소 많은 거리를 달려온 만큼 자신의 몸 상태를 잘 알고 있었다고 설명했다.그는 마라톤핸드북과의 인터뷰에서 “평소처럼 많이 달리다 보니 무엇이 과한지 내 몸의 상태를 잘 알게 됐다”며 “최대 능력으로 달리지 않도록 신경 쓰는 데 집중했다”고 말했다.앤더슨은 임신 후에도 훈련을 이어가기 전 의사와 상담한 것으로 알려졌다. 평소 해오던 운동을 이어가는 것 자체에 특별한 의학적 문제가 없다는 판단 아래 자신의 몸 상태를 살피며 출전을 준비했다는 것이다.다만 그의 기록이 곧바로 일반적인 임신부에게 적용될 수 있는 것은 아니다.미국산부인과학회(ACOG)는 특별한 의학적·산과적 문제가 없는 임신부의 경우 신체 활동이 대체로 안전하고 권장된다고 설명한다.ACOG는 임신부에게 일주일에 최소 150분 정도의 중강도 유산소 운동을 권고한다. 임신 전부터 고강도 유산소 운동을 꾸준히 해온 여성이라면 임신 중에도 기존 운동을 이어갈 수 있지만, 개인의 건강 상태와 임신 경과에 따라 운동 강도와 방식은 조절해야 한다고 안내한다.특히 임신 중에는 체온 상승과 탈수에 주의해야 한다. ACOG는 운동할 때 충분한 수분을 섭취하고, 덥고 습한 환경에서의 운동을 피할 것을 권고한다.의학계에서는 임신 중 운동이 건강한 임신부에게 여러 이점을 줄 수 있다는 연구 결과가 축적돼 있지만, 마라톤처럼 장시간 이어지는 고강도 운동은 일반적인 임신부의 운동 권고 수준과는 차이가 있다고 보고 있다.2019년 발표된 한 대규모 문헌 연구에 따르면 임신 후기까지 고강도 운동을 지속하더라도 신생아의 출생 체중에는 유의미한 차이가 없으며 오히려 조산 위험을 낮추는 데 도움이 되는 것으로 나타났다. 다만 운동 강도가 최대 심박수의 90퍼센트를 넘어설 경우 태아의 심박수가 일시적으로 느려지는 현상이 관찰됐다. 일반적인 임신부 러닝 가이드라인은 32주에서 36주 사이에는 뛰지 말고 걷기 위주로 활동을 줄이라고 조언한다.따라서 운동 경험이 없는 임신부가 앤더슨의 사례를 따라 마라톤에 도전하는 것은 적절하지 않으며, 기존 운동 능력과 임신 경과, 산과적 위험 요인 등을 종합적으로 고려해 의료진과 상담해야 한다는 게 전문가들의 공통된 조언이다.이보희 기자