logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

6대 국가 암 검진 대상… 올해는 짝수해 출생자 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2026 03 17 00:51 수정 2026 03 17 00:51
기사 소리로 듣기
다시듣기
Q. 올해 국가 암 검진 대상은.

A. 국민건강보험공단은 위암·유방암·자궁경부암·대장암·간암·폐암 등 발생률이 높은 6대 암에 대해 국가 암 검진을 시행한다. 올해 검진 대상자는 짝수 해 출생자다. 위암은 40세 이상, 유방암은 40세 이상 여성, 자궁경부암은 20세 이상 여성, 폐암은 54~74세 폐암 고위험군이 대상이다. 다만 출생 연도와 관계없이 대장암은 50세 이상이면 1년에 한 번, 간암은 40세 이상 고위험군이면 6개월마다 검사를 받을 수 있다.

Q. 검진 비용은.

A. 자궁경부암과 대장암(분변잠혈검사)은 공단이 비용 전액을 부담한다. 나머지 위암·유방암·간암·폐암 검진은 공단이 90%를 부담하고 수검자는 10%만 내면 된다. 다만 분변잠혈검사 대신 대장내시경을 받을 경우 검사 비용은 전액 본인이 부담해야 한다. 또 국가 검진 항목 외 추가 검사를 받을 경우 별도의 본인 부담금이 발생할 수 있다.

Q. 어디서 받나.

A. 국가 암 검진은 신분증을 지참해 전국의 지정 검진 기관에서 받을 수 있다. 지난해 검진을 받지 못했거나 이미 개인 건강검진을 받았다면 공단 고객센터(1577-1000)나 공단 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 추가 등록 또는 검진 제외 신청을 할 수 있다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
올해 국가 암 검진 대상자는 누구인가?
TodayBest

  1. 유민상♥신봉선 “사실은 둘이 예쁘게 만나고 있습니다”

    thumbnail - 유민상♥신봉선 “사실은 둘이 예쁘게 만나고 있습니다”

  2. ‘49세 신혼’ 김종국 “생전 들어보지도 못한 병 걸려” 안타까운 소식 전해졌다

    thumbnail - ‘49세 신혼’ 김종국 “생전 들어보지도 못한 병 걸려” 안타까운 소식 전해졌다

  3. 결혼 안했는데…김장훈, 숨겨둔 ‘17살 딸’ 최초 고백

    thumbnail - 결혼 안했는데…김장훈, 숨겨둔 ‘17살 딸’ 최초 고백

  4. “185cm 송일국보다 크다”…벌써 중2 된 대한민국만세 근황

    thumbnail - “185cm 송일국보다 크다”…벌써 중2 된 대한민국만세 근황

  5. 김흥국 “정치 관심 없다”더니…‘회장님’ 된 근황 전했다

    thumbnail - 김흥국 “정치 관심 없다”더니…‘회장님’ 된 근황 전했다

  6. ‘5월 결혼’ 최준희, 웨딩화보 공개…“인형 미모”

    thumbnail - ‘5월 결혼’ 최준희, 웨딩화보 공개…“인형 미모”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved