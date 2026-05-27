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“신고할게요” 뽀로로 경악한 국세청 영상…경찰도 “출동했다” 무슨 일?

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 05 27 13:24 수정 2026 05 27 13:25
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국세청이 5월 소득세 신고 기간을 맞아 공개한 소득세 신고 홍보 영상. 국세청 인스타그램.
국세청이 5월 소득세 신고 기간을 맞아 공개한 소득세 신고 홍보 영상. 국세청 인스타그램.


“(소득세) 신고가 제일 좋아~ 친구들 모여라~ 언제나 즐거워~”

5월은 종합소득세·지방소득세 신고의 달이다. 국세청이 5월 소득세 신고 기간을 맞아 공식 소셜미디어(SNS)에 게시한 소득세 신고 홍보 영상이 네티즌의 큰 관심을 끌고 있다.

국세청은 지난 5일 어린이날에 공식 유튜브와 인스타그램 계정에 ‘소득세 신고의 달 맞이 명작극장’ 영상을 올렸다.

영상에는 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’의 캐릭터 뽀로로, 루피, 크롱 등으로 분장한 국세청 직원들이 등장한다. 이들은 뽀로로 주제가를 개사해 노래를 부르며 춤을 춘다. 영상은 ‘소득세 신고는 홈택스에서’라는 문구를 띄우며 마무리된다.

국세청이 5월 소득세 신고 기간을 맞아 공개한 소득세 신고 홍보 영상. 국세청 인스타그램.
국세청이 5월 소득세 신고 기간을 맞아 공개한 소득세 신고 홍보 영상. 국세청 인스타그램.


평소 국세공무원의 진지한 이미지는 온데간데없이 애니메이션 캐릭터로 과감하게 변신한 직원들의 모습에 네티즌들은 웃음을 참지 못했다.

특히 뽀로로 공식 계정은 자신들을 패러디한 콘텐츠에 “신고할게요”라는 재치 있는 댓글을 남겼고, 이어 “소득세 신고”라고 대댓글을 달아 웃음을 더했다. 전북경찰 공식 계정도 “신고 받고 출동했습니다”며 유쾌한 분위기에 동참했다.

관세청은 “와, 감탄만”이라며 과감하게 변신한 국세청 직원들에게 경의를 표했다.

네티즌들은 “소득세 신고 잘할게요”, “공무원의 꿈을 포기하겠다”, “요즘 공무원 기준 높다”, “포상휴가 줘라”, “분장해서 뽀로로라니. 얼마나 절세하고 싶은지 감도 안 온다”, “저분들은 미납자분들이시냐”, “직원분들 괴롭힘을 당하고 있는 거면 당근을 흔들어라” 등의 댓글을 달며 즐거워했다.

해당 게시물은 좋아요 1만 6000개와 댓글 400여 개가 달리며 큰 화제를 모으고 있다.

국세청은 유쾌한 콘셉트의 영상을 잇달아 공개하며 디지털을 통한 홍보 활동을 이어가고 있다.

김민지 기자
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