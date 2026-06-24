logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

강원서 파도에 휩쓸려간 고교생, 숨진 채 발견…실종 나흘만

윤예림 기자
입력 2026 06 24 14:21 수정 2026 06 24 14:59
기사 소리로 듣기
다시듣기
지난 21일 강원 고성 초도해변에서 파도에 휩쓸려 실종된 10대 고교생이 나흘 만에 숨진 채 발견됐다. 연합뉴스(독자 제공)
지난 21일 강원 고성 초도해변에서 파도에 휩쓸려 실종된 10대 고교생이 나흘 만에 숨진 채 발견됐다. 연합뉴스(독자 제공)


지난 21일 강원 고성 초도해변에서 파도에 휩쓸려 실종된 10대 고교생이 나흘 만에 숨진 채 발견됐다.

24일 소방당국에 따르면 이날 낮 12시 24분쯤 고성군 초도해변 인근 해초에 사람 시신이 있다는 신고를 접수했다.

해경 등 관계 당국이 신원을 확인한 결과 시신은 3일 전 인근에서 실종된 A(18·광주광역시)군으로 파악됐다.

앞서 속초해양경찰서는 21일 오전 9시 40분쯤 초도해변에서 A군이 바다에 들어갔다가 휩쓸려갔다는 신고를 접수했다. A군은 길거리 농구대회에 참가하기 위해 고성을 찾은 것으로 알려졌다.

신고를 받은 속초해경은 헬기와 경비함정, 구조대, 연안구조정 등을 투입하고 육군, 소방, 고성군 등 유관기관과 함께 해상과 해안가를 중심으로 사흘간 집중 수색을 벌여왔다.

소방과 해경은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

윤예림 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
실종된 10대 고교생이 바다에 휩쓸린 이유는?
TodayBest

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    thumbnail - 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

    thumbnail - “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

  3. 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

  4. “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

    thumbnail - “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

  5. 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

    thumbnail - 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

  6. “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

    thumbnail - “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved