“한국에 사과하세요”…32강 탈락에 조나단 향한 황당 악플

방송인 조나단. 조나단 인스타그램

한국 축구대표팀의 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강 진출이 무산된 뒤, 콩고민주공화국 출신 방송인 조나단을 향한 일부 네티즌들의 악성 댓글이 이어지며 눈살을 찌푸리게 했다.홍명보 감독이 이끄는 한국은 28일(한국시간) 조별리그를 1승 2패(승점 3)로 마친 뒤 각 조 3위 팀 순위 경쟁에서 8위 밖으로 밀리며 32강 진출에 실패했다.한국의 탈락은 K조 경기 결과와도 맞물렸다. 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 3-1로 꺾으면서 조 3위를 차지했고, 이 결과로 한국의 32강 진출 가능성도 사라졌다.이후 일부 네티즌은 콩고민주공화국 출신인 방송인 조나단의 인스타그램을 찾아가 악성 댓글을 남겼다.댓글에는 “한국 국민들한테 사과하세요” “너 때문에 32강 못 간 거야” “콩고 응원한 거 아니냐” “사과문 올려라” “국외 추방” 등 경기와 무관한 비난과 인종차별성 표현까지 담긴 글이 이어졌다.조나단은 이번 경기와 아무런 관련이 없음에도 출신 국가를 이유로 비난의 대상이 됐다.2000년 콩고민주공화국에서 태어난 조나단은 2008년 가족과 함께 한국에 입국했다. 이후 방송 활동을 이어오며 자신을 ‘대한콩고인’이라고 소개하는 등 한국에 대한 애정을 꾸준히 드러냈다. 최근 귀화 시험을 마치고 결과를 기다리고 있다고 밝히기도 했다.반면 조나단을 향한 악성 댓글을 비판하는 목소리도 이어졌다. 네티즌들은 “왜 아무 잘못 없는 사람에게 화풀이를 하느냐” “국적을 이유로 비난하는 건 잘못된 일” “욕하는 사람들 말 신경 쓰지 말고 힘내라” “대한민국 국민으로 미안하다” 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.한국의 월드컵 탈락에 대한 실망이 경기와 무관한 개인에게 향하면서, 온라인에서는 과도한 비난과 혐오 표현을 자제해야 한다는 지적도 이어지고 있다.김유민 기자