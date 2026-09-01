“엄마가 여기 어떻게?” 눈물 쏟은 장병들…국방부가 준비한 ‘비밀작전’ 알고 보니[이슈픽]

국방부가 외식업체 맥도날드와 손잡고 장병들을 격려하기 위한 특별 방문 작전을 펼쳤다. 국방부 유튜브 캡처

국방부가 외식업체 맥도날드와 손잡고 장병들을 격려하기 위한 특별 방문 작전을 펼쳤다. 국방부 유튜브 캡처

평범한 일상을 잠시 뒤로 하고 나라를 지키는 장병들에게 가족들의 방문과 따뜻한 한 끼가 전달되는 감동 이벤트가 진행됐다.1일 국방부 유튜브에 따르면 국방부는 지난 5개월간 외식업체 맥도날드와 손잡고 해안 경비 임무를 수행하는 장병들을 격려하기 위한 특별 비밀 작전을 펼쳤다.이번 이벤트는 육군 제23경비여단 소속으로 동해안 최전선 160㎞ 구간을 지키는 장병들을 대상으로 진행됐다.장병들은 철책 너머에 적군이 침입하거나 침입했던 증거를 수색하기 위해 이 긴 구간을 매일 순찰한다. 평균 나이 21.6세인 이들은 파도가 치고 바위가 젖은 곳을 걷느라 발목과 무릎 통증은 일상이 됐다.한 장병은 “해안선을 최전방에서 수호하는 부대이기 때문에 책무를 다해야 국민들이 안전하게 살 수 있다는 사명감을 가지게 됐다”고 말했다.‘군대에서 가장 그리운 건 무엇이냐’는 질문에 장병들은 평범한 일상과 가족에 대한 그리움을 드러냈다. 한 장병은 “사회에서는 그냥 주문하면 오는 게 햄버거인데 여기선 먹을 수 없다”며 “밤에 친구들과 게임하고 맛있는 것을 먹고 싶다”고 소박한 소망을 전하기도 했다.이후 현장에는 장병들이 그리워하던 가족들과 햄버거를 실은 이동식 트럭이 깜짝 등장했다.장병들은 부모와 할머니, 친구들의 등장에 놀라움을 감추지 못했다. 이들은 누가 먼저랄 것도 없이 서로를 껴안으며 눈물을 흘렸다.현장을 찾은 가족들은 “늠름하고 좋다”, “우리 아들 고생하네”, “이렇게 고생하는지 몰랐다. 편하게 하는 줄 알았는데 대견하다”, “안 덥니? 괜찮니?” 등 걱정과 격려를 건넸다.장병들은 “먼 곳까지 어떻게 왔냐”, “어떻게 여기까지 온 거냐. 연락이라도 해 주지”라며 깜짝 놀라면서도 감격을 감추지 못했다.이번 깜짝 이벤트를 통해 장병들은 가족들과 소중한 시간을 보내며 짧지만 달콤한 휴식과 위안을 얻었다. 나라를 지키는 장병들을 격려하기 위한 민관 협력 격려 행사는 현장에 따뜻한 감동을 선사했다.영상을 본 네티즌은 “광고 보다가 울긴 처음이네”, “더운 날씨 고생하는 모든 장병 아드님들 늘 감사합니다”, “이거 기획한 국방부 직원 보너스 챙겨줘라”, “고생하는 장병들 응원하고 고맙다” 등의 댓글을 달며 박수를 보냈다.김민지 기자