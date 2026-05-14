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“추락에 의한 손상” 주왕산 실종 초등생 부검 예비소견…“범죄 혐의점 없어”

이보희 기자
입력 2026 05 14 13:50 수정 2026 05 14 13:50
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국과수 “골절 등 상처…추락사 추정”
최종 결과는 2주~1개월 이상 걸려

최근 경북 청송 주왕산서 실종된 뒤 숨진 채 발견된 초등생 A군의 생전 모습. 연합뉴스
최근 경북 청송 주왕산서 실종된 뒤 숨진 채 발견된 초등생 A군의 생전 모습. 연합뉴스


경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 초등학생의 사인이 ‘추락사로 추정된다’는 예비 소견이 나왔다.

경북경찰청은 14일 국립과학수사연구원 대구과학수사연구소에서 초등학생 A(11)군의 시신을 부검한 결과 “골절 등 추락에 의한 손상으로 볼 수 있는 상처들이 확인됐다”고 밝혔다. 이어 “범죄 혐의점도 없다”고 전했다.

부검은 이날 오전부터 진행됐다. 통상 부검 절차는 4~5시간이 걸리며 최종 결과가 나오기까지는 최소 2주에서 1개월 이상 걸릴 것으로 수사기관은 보고 있다.

경찰은 부검 절차를 마치는 대로 A군 시신을 유족에 인계할 방침이다.

앞서 경찰은 A군 시신 검시 결과에서도 ‘추락에 의한 손상’이라는 1차 소견을 확인한 바 있다.

A군은 지난 10일 가족과 함께 주왕산국립공원을 찾았다가 홀로 산행에 나선 뒤 연락이 끊겨 실종됐다.

당국은 경찰·소방·국립공원공단 등 인력 350여명과 헬기, 드론, 구조견 등을 투입해 수색 작업을 벌였다. 지난 12일 오전 10시 13분쯤 주왕산 주봉 인근 주왕암 방면 400ｍ 지점 수풀 지역에서 숨진 A군을 발견했다.

경찰은 정확한 사인 등을 규명하기 위해 약독극물 검사 등을 추가로 실시하는 등 구체적인 사고 경위를 조사할 계획이다.

이보희 기자
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