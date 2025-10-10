logo
‘나라 망신’ 韓 격투기 선수, 日서 금 밀수하다 ‘쇠고랑’

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025 10 10 15:12 수정 2025 10 10 15:12
4억원 상당 금 밀수하다 日 공항 세관서 적발
“대회에서 딴 금메달” 주장…지난달 구속

격투기 선수 이미지. 기사와 관련없음. 자료 : 아이클릭아트
격투기 선수 이미지. 기사와 관련없음. 자료 : 아이클릭아트


한국인 격투기 선수가 일본에서 금 밀수에 가담하다 경찰에 붙잡혔다.

10일 산케이신문과 교도통신 등에 따르면 격투기 선수 김모(38)씨와 일본인 7명 등 일당은 지난 1월 인천국제공항에서 일본 오사카 간사이 공항으로 약 3.5㎏의 금을 밀수하려 한 혐의(관세법 위반)로 경찰 수사를 받고 있다.

이들이 밀수하려 한 금은 총 4700만엔(4억 4000만원)어치에 달한다고 일본 언론은 전했다.

보도에 따르면 김씨는 ‘운반책’을 맡을 일본인 7명을 모집하고 지난 1월 인천공항에서 이들에게 각각 무게가 500g인 금메달을 하나씩 나눠줬다. 이어 이들이 간사이 공항을 통해 입국하는 과정에서 세관에 적발됐다.

금 제품을 들여오려면 세관 신고를 거쳐 세금을 납부해야 하나. 이들 일당은 금메달은 세관 신고를 하지 않아도 된다는 점을 노려 금을 들여온 뒤 매각해 수익을 남기려 한 것으로 보인다고 현지 언론은 전했다.

세관에 적발된 운반책들은 “격투기 대화에 나가서 받은 메달”이라 주장했고 실제 메달에 운반책들의 이름이 새겨져 있었으나, 당국의 조사 결과 이들은 어느 대회에도 출전하지 않은 것으로 드러났다.

김씨는 경찰 조사에서 “한국에 있는 인물로부터 금 밀수 제안을 받아 지난해 말부터 여러 차례 가담했다”면서 범행을 인정했다. 김씨는 운반책 한명 당 수백만엔의 성공보수를 받은 것으로 전해졌다.

김씨는 지난달 중순 구속돼 검찰에 넘겨졌다. 현지 언론은 김씨가 일본의 유명 유튜브 격투기 대회에 출전한 경력이 있다고 전했다.

김소라 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
