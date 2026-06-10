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“울어도 퍽” 생일케이크에 아이 얼굴 처박은 여성…“아동학대” 日 공분

이보희 기자
입력 2026 06 10 17:56 수정 2026 06 10 17:56
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日 여성, 아이 우는데도 반복적으로 눌러
‘아동학대’ 신고 빗발쳐…경찰 조사 중

일본에서 한 여성이 생일을 맞은 아이의 얼굴을 케이크에 강제로 누르는 영상이 온라인을 통해 확산하면서 아동학대 논란이 일고 있다. 엑스 캡처
일본에서 한 여성이 생일을 맞은 아이의 얼굴을 케이크에 강제로 누르는 영상이 온라인을 통해 확산하면서 아동학대 논란이 일고 있다. 엑스 캡처


일본에서 한 여성이 생일을 맞은 어린 남자아이의 얼굴을 케이크에 누르는 영상이 확산하며 논란이 되고 있다.

10일 요미우리신문 등 현지 매체에 따르면 최근 소셜미디어(SNS)에는 한 여성이 아이의 얼굴을 생크림 케이크에 눌러 넣는 영상이 올라왔다. 아이는 울음을 터뜨렸지만 여성은 재차 얼굴을 케이크에 밀어 넣으며 즐거워하는 모습으로 충격을 안겼다.

해당 영상은 SNS와 온라인 커뮤니티 등을 통해 빠르게 확산하며 거센 비판을 불러왔다. 일본 누리꾼들은 “전혀 웃기지 않다”, “명백한 아동학대다”, “아이를 당장 보호해야 한다”, “신고해야 한다” 등의 반응을 보였다.

일본 연예계에서도 비판이 이어졌다. 배우 가타오카 린은 자신의 SNS에 “무엇이 재미있는지 모르겠다. 눈물이 난다. 아이를 소중히 해달라”는 글을 올리며 분노를 표했다.

아이는 후쿠오카현의 아동보호기관에서 임시 보호 중이었던 것으로 알려졌다. 영상에 나온 여성은 후쿠오카현에 거주하는 보호자로 추정된다고 신문은 전했다.

영상이 게시된 후 해당 아동보호기관에는 아동학대가 의심된다는 전화가 쏟아졌다. 기관은 “관계 기관과 협력해 적절히 대응하고 있다”고 밝혔다.

관할 경찰서에도 수십 건의 신고가 접수됐다. 경찰은 영상을 확인한 뒤 게시자를 특정해 사실관계를 조사하고 있다. 해당 SNS 계정은 삭제된 상태다.

이보희 기자
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