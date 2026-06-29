“감기로 병원 찾은 19개월 아기 병원 실수로 실명” 발칵…무슨 일

기사와 직접적인 관련 없는 아기 이미지. 아이클릭아트

인도에서 감기 등 증세로 병원을 찾은 19개월 남아가 병원 측의 실수로 실명했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.29일(현지시간) NDTV 등에 따르면 인도 중부 마디아프라데시 사가르 지역에 사는 인드라지 비슈와카르마는 지난달 29일 19개월 된 아들을 데리고 한 정부 병원을 찾았다.아들은 당시 감기와 기침, 충혈 증세를 보였지만 위중한 상태는 아니었다. 환자를 진찰한 소아과 의사는 점안액, 진통제 등을 처방했다.하지만 치료 과정에서 의료진 실수로 가래 제거용 약(진해거담제)이 환자의 두 눈에 투입됐다고 비슈와카르마 등 가족은 주장했다.이후 아이의 상태가 급속히 나빠졌고 가족들은 3~4시간 동안 병원에 머물며 차도가 있기를 기다렸지만 소용이 없었다.이에 병원 측은 인근 병원으로 환자를 보냈고, 인근 병원 측은 가족들에게 첨단 의료센터로 가볼 것을 권유해 가족들은 마디아프라데시 주도 보팔에 있는 인도 최상위 국립병원 전인도의학연구소(AIIMS)를 황급히 찾았다.결과는 충격적이었다. 진찰을 마친 AIIMS 의료진은 증상에 적합하지 않은 투약과 의료 과실로 아이가 시력을 완전히 잃어버렸다고 말했다.비슈와카르마는 “내 아들의 인생이 무너졌다. 아들은 기침, 감기 때문에 병원에 갔었는데 이제 영영 세상을 볼 수 없게 됐다”며 병원을 고소하고, 해당 의사와 직원들에 대한 강력한 처벌을 요구했다.사고 소식이 알려지면서 많은 사람이 분노를 표하자 주 정부 보건당국은 조사위원회를 꾸려 경찰과는 별개로 조사에 착수했다.사가르 지역에선 수일 전에도 의료 과실로 의심받는 사고사가 발생했다.한 대학병원에서 환자가 치료받던 도중 숨져 유가족들은 의료진의 마취제 과다 투입과 적시 치료 실패를 사인으로 지목하고 나섰다. 이 사고에 대한 당국의 조사도 진행 중이다.인도에선 의료 인력 및 인프라 부족 등으로 매년 약 520만건의 의료 과실 및 오진 사고가 발생하는 것으로 추산되며 이는 전 세계적으로도 매우 높은 빈도에 해당한다.하승연 기자