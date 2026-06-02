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[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 06 02 09:53 수정 2026 06 02 11:15
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2일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주와 로봇 관련주에 투자자 관심이 집중되는 모습이다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 15.11%를 기록했고, 주가는 36만 9500원으로 전일 대비 2만 500원(5.87%) 상승했다. 장중 고가는 37만원, 거래량은 543만 2155주를 나타냈다.



검색 상위권에서는 반도체주의 강세가 두드러졌다. SK하이닉스(000660)는 검색 비율 7.63%로 2위에 올랐고, 주가는 239만 5000원으로 1.35% 상승했다. 삼성전자우(005935)도 23만 7500원으로 3.71% 올랐다. 반면 삼성전기(009150)는 17만 5500원으로 12.47% 하락했고, LG이노텍(011070)은 124만 3000원으로 18.76% 급락했다. 삼성에스디에스(018260) 역시 31만 2000원으로 13.81% 내리며 종목별 차별화가 뚜렷했다.

대형 기술주 가운데 LG전자(066570)는 43만 8000원으로 15.11% 급등하며 검색 3위에 올랐다. NAVER(035420)는 27만 7500원으로 2.21% 상승했지만, 시가는 28만 5000원에서 출발해 장중 27만 3000원까지 밀리는 등 변동성이 컸다. 카카오(035720)는 4만 2250원으로 1.05% 하락하며 약세를 보였다.

로봇 관련 종목의 강한 주가 탄력도 눈에 띄었다. 두산로보틱스(454910)는 15만 5100원으로 12.07% 상승했고, 로보티즈(108490)는 42만 2000원으로 4.84% 올랐다. 특히 로보스타(090360)는 15만 1800원으로 24.22% 급등해 검색 상위 20종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다.

반면 전통 대형주와 방산·전력기기 일부 종목은 약세를 나타냈다. 현대차(005380)는 73만 9000원으로 1.47% 하락했고, 현대모비스(012330)는 76만 5000원으로 0.53% 상승에 그쳤다. 한화에어로스페이스(012450)는 107만 5000원으로 5.54% 내렸고, LS ELECTRIC(010120)은 25만원으로 6.37% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)도 10만 3300원으로 3.37% 밀렸다.

통신주에서는 SK텔레콤(017670)이 13만 500원으로 16.31% 급등하며 강세를 보였다. LG씨엔에스(064400)는 14만 500원으로 2.23% 하락했다. 개장 초반 검색 상위 종목군은 실적과 업황 기대가 반영된 반도체·로봇·일부 IT 대형주에 매수세가 몰리는 반면, 부품주와 일부 방산·전력기기 종목에는 차익 실현 매물이 출회되는 양상이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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