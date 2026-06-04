[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

4일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목 흐름을 보면 개장 초반 국내 증시는 대형 기술주와 플랫폼주를 중심으로 약세가 두드러지는 가운데 조선, 이차전지, 일부 소재주로는 매수세가 유입되며 종목별 차별화가 나타나고 있다.검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 17.12%를 기록했다. 삼성전자는 현재 34만9500원으로 전일 대비 1만1000원 내린 3.05% 약세를 보이고 있다. 시가는 34만9000원, 장중 고가는 35만2000원, 저가는 34만8000원이다. 2위 SK하이닉스(000660)도 227만7000원으로 8만3000원 하락하며 3.52% 내리고 있다. 반도체 대형주가 나란히 약세를 보이면서 투자심리도 다소 위축된 모습이다.3위 LG전자(066570)는 34만1500원으로 12.99% 급락해 상위 종목 가운데 낙폭이 가장 크다. NAVER(035420)도 25만9500원으로 7.49% 하락 중이며, 현대차(005380)는 69만7000원으로 4.39% 밀리고 있다. LG이노텍(011070)은 5.99%, LG씨엔에스(064400)는 9.36%, 삼성에스디에스(018260)는 9.82% 각각 하락하며 IT·플랫폼·전기전자 전반에 매도 압력이 확대되는 양상이다.반면 일부 종목은 강세를 나타내고 있다. 삼성전기(009150)는 182만원으로 0.39% 상승했고, 삼성중공업(010140)은 2만9550원으로 6.68% 오르며 검색 상위권 내 강세를 보였다. 두산에너빌리티(034020)는 10만100원으로 강보합권에 머물렀고, 한화오션(042660)도 11만7000원으로 0.86% 상승 중이다. 조선·방산·원전 관련 종목에 대한 관심이 이어지는 분위기다.이차전지와 소재주 가운데서는 삼성SDI(006400)가 61만8000원으로 2.66% 상승했고, 에코프로(086520)는 13만5300원으로 6.03% 올랐다. LG에너지솔루션(373220)도 44만5000원으로 0.56% 상승세다. SKC(011790)는 15만5500원으로 10.91% 급등하며 상승 탄력이 두드러졌고, 한미반도체(042700) 역시 28만7500원으로 4.36% 상승했다.로봇 관련주는 혼조세다. 두산로보틱스(454910)는 15만6000원으로 6.42% 하락했고, 로보스타(090360)는 13만8900원으로 12.53% 급락했다. 반면 시장 전반적으로는 낙폭이 큰 종목과 강세 종목이 뚜렷하게 엇갈리면서 개장 초반 수급이 특정 업종에 선택적으로 집중되는 흐름이다.투자자들은 이날 검색 상위 종목군에서 반도체와 IT 대형주의 조정 폭, 조선·이차전지·소재주로의 순환매 지속 여부를 중심으로 장 초반 흐름을 지켜보는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자