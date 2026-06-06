유재석 만난 젠슨 황…어깨 툭 치자 빵 터졌다 [포착]

tvN ‘유퀴즈’ 제공 사진

tvN ‘유퀴즈’ 제공 사진

우리의 사인이 담긴 그래픽 카드

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 ‘T1 베이스 캠프’에서 ‘페이커‘ 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만난 가운데 젠슨황과 페이커가 서로의 사인을 한 경품 그래픽 카드를 보여주고 있다. 2026.6.5 연합뉴스

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 촬영 현장에서 방송인 유재석과 만난 모습이 공개됐다.6일 공개된 사진에는 가죽 재킷 차림의 젠슨 황이 유재석 옆에 나란히 앉아 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다. 젠슨 황이 유재석의 어깨를 다독이는 듯한 장면과 함께 유재석이 크게 웃음을 터뜨리는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다.이번 촬영은 젠슨 황의 국내외 예능 프로그램 첫 출연으로 알려져 더욱 관심을 모은다. 인공지능(AI) 열풍을 이끌며 세계에서 가장 영향력 있는 경영인 중 한 명으로 꼽히는 젠슨 황이 예능 프로그램에 출연하는 것은 이례적이라는 평가가 나온다.tvN은 앞서 젠슨 황이 이번 방한 기간 중 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 녹화에 참여한다고 밝혔다. 방송에서는 대만계 이민자 가정 출신으로 미국에서 성장해 세계 시가총액 상위 기업인 엔비디아를 일군 과정과 AI 산업의 미래, 미래 인재상 등에 대한 이야기가 공개될 것으로 전해졌다.CJ ENM 측은 “접시를 닦던 소년에서 세계 최고 기업 CEO가 되기까지의 치열한 삶과 통찰을 들려줄 예정”이라고 소개한 바 있다.젠슨 황은 지난 4일 방한한 뒤 숨 가쁜 일정을 소화하고 있다. 입국 직후 e스포츠 스타 ‘페이커’ 이상혁과 만난 데 이어 전날에는 서울 홍대의 한 식당에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등과 만찬 회동을 가졌다.이날 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 녹화는 비공개로 진행된 것으로 알려졌다. 방송은 오는 10일 전파를 탈 예정이다.젠슨 황은 7일 서울 잠실야구장에서 열리는 프로야구 두산 베어스 홈경기 시구에도 나선다. 엔비디아 창립 연도인 1993년을 의미하는 등번호 93번 유니폼을 입고 마운드에 오를 예정이다.방한 마지막 날인 8일에는 서울대 AI 연구진을 비롯해 국내 주요 기업 관계자들과 만나 AI 협력 방안을 논의한 뒤 출국할 것으로 알려졌다.김유민 기자