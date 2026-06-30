[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

30일 장 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 전기전자 대형주 강세가 두드러진 반면 2차전지와 일부 조선·플랫폼 종목은 약세를 보이며 종목별 온도차가 뚜렷했다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 19.53%를 기록했고, SK하이닉스(000660)가 15.43%로 뒤를 이었다.삼성전자는 전일 대비 1만 1000원 오른 33만 4000원에 거래를 마쳤다. 등락률은 3.41%였고 거래량은 2834만 6906주를 기록했다. 장중 34만 3000원까지 오르며 강한 매수세를 보였다. SK하이닉스도 2만 2000원 상승한 265만원으로 0.84% 올랐고, 장중 274만 2000원까지 고점을 높였다.반도체·전자 부품주 가운데서는 삼성전기(009150)가 7.16% 오른 218만 4000원, LG이노텍(011070)이 7.21% 오른 98만 1000원으로 강세를 나타냈다. 주성엔지니어링(036930)은 13.82% 급등한 20만 1000원에 마감했고, 심텍(222800)은 19.63% 뛴 14만 8700원으로 검색 상위 종목 중 두드러진 상승폭을 기록했다. LS ELECTRIC(010120)도 6.25% 오른 23만 8000원, 가온전선(000500)은 22.51% 급등한 23만 3500원에 거래를 마쳤다.개별 종목 가운데 금호건설(002990)은 상한가를 기록했다. 금호건설은 2580원 오른 1만 1190원으로 29.97% 상승 마감했으며, 거래량은 3198만 3264주에 달했다. SK스퀘어(402340) 역시 3.48% 오른 169만 7000원으로 비교적 견조한 흐름을 보였다.반면 2차전지 관련주는 약세가 두드러졌다. 에코프로(086520)는 9.66% 내린 10만 6600원, LG에너지솔루션(373220)은 9.61% 하락한 36만 2000원, 삼성SDI(006400)는 4.88% 내린 48만 7000원에 각각 장을 마쳤다. 에코프로와 LG에너지솔루션은 나란히 장중 저가가 종가와 같은 수준을 기록해 마감 무렵까지 약한 흐름이 이어졌다.시가총액 상위 다른 종목들의 흐름은 엇갈렸다. 현대차(005380)는 0.40% 내린 49만 5000원, NAVER(035420)는 2.45% 하락한 19만 9000원, 한화오션(042660)은 4.93% 밀린 10만 300원, 두산에너빌리티(034020)는 1.36% 내린 8만 6800원에 마감했다. 반면 LG전자(066570)는 3.20% 오른 20만 3000원, 삼성전자우(005935)는 0.71% 상승한 21만 2000원으로 거래를 끝냈다.이날 검색 상위 종목 흐름을 종합하면 투자자 관심은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 대형주에 집중됐고, 급등주로는 금호건설·가온전선·심텍이 부각됐다. 반면 2차전지 대표주 전반은 큰 폭의 조정을 받으며 시장 내 업종별 차별화가 한층 뚜렷해진 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자