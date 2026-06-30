‘베이비복스’ 윤은혜 “14살에 취업사기 당했다” 폭로

사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처

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배우 윤은혜가 그룹 ‘베이비복스’ 합류 당시 겪었던 일화를 공개했다.지난 29일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에는 베이비복스의 멤버 김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜가 완전체로 출연해 과거 활동 시절을 회상했다.이날 MC 이수지가 “언니(윤은혜)는 학창 시절에 취업 사기를 당한 거라던데”라고 묻자 윤은혜는 베이비복스 3집 합류 당시의 상황을 설명했다.그는 “제가 (그룹에) 맨 나중에 3집에 들어왔다. 그땐 이 그룹이 2집 ‘야야야’로 너무 유명했다. 너무 귀엽고 사랑스러운 콘셉트였다”고 전했다.당시 만 14세로 중학교 3학년이었던 그에게 베이비복스는 귀엽고 사랑스러운 걸그룹의 이미지였다. 윤은혜는 “그냥 그런 제안이 들어왔을 때 ‘좋다, 감사하다’고 생각해서 그룹에 들어왔다”고 당시의 들뜬 마음을 전했다.이어 “막상 들어오니까 노래 ‘겟업(GET UP)’으로 섹시한 춤을 추더라”며 그룹 합류 후 마주한 현실에 당황했던 마음을 고백했다.그러면서 “근데 그런 느낌이 나한테 없지 않겠냐. 완전 취업 사기당했다”고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.오디션 비화도 공개됐다. MC 탁재훈이 “오디션은 어디서 봤냐”고 묻자 윤은혜는 “노래방. 그땐 노래방에서 많이 봤다”고 답했다. 이에 탁재훈이 “그때도 500원 넣어야 했냐”고 농담을 던지자 그는 “대신 넣어준 거 같다”고 재치 있게 받아치며 예능감을 뽐냈다.막내의 갑작스러운 합류에 심은진은 “처음에는 멤버인 줄도 몰랐다”며 “그때 우리 회사가 열악해서 숙소 겸 사무실을 같이 쓰고 있었다. 숙소에 들어갔는데 일어나서 인사하길래 누구냐고 물었다”고 회상했다.이어 “너무 어려 보여서 사무실 놀러 온 누구 조카겠거니 했다. 그런데 다른 사람들이 멤버라더라”고 윤은혜와의 첫 만남을 떠올렸다.강경민 기자