[서울데이터랩]코스피, 장초반 1% 넘게 하락…외국인·기관 동반 매도

코스피가 장 초반 외국인과 기관의 동반 매도 속에 1% 넘게 하락하며 약세를 보이고 있다.21일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 72.09포인트(-1.05%) 내린 6780.49를 나타냈다. 지수는 6759.95로 출발한 뒤 장중 6801.51까지 오르기도 했지만, 6742.44까지 밀리며 약한 흐름을 이어갔다. 거래량은 5억1436만주, 거래대금은 2조310억6800만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 1042억원 순매수했지만 외국인이 324억원, 기관이 1061억원 순매도하며 지수 하방 압력을 키웠다. 프로그램 매매는 차익거래와 비차익거래가 각각 158억원, 1254억원 순매도로 전체 1411억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 상승 종목은 65개에 그쳤고 보합은 32개였으며 하락 종목은 779개로 집계됐다. 장 초반 코스피는 전일 대비 1% 넘게 밀린 수준에서 움직였고, 코스닥도 2%대 약세를 보이며 투자심리가 전반적으로 위축된 모습이다.시가총액 상위 종목에서는 혼조세가 나타났다. 삼성전자(005930)는 27만원으로 0.37% 내렸고, 현대차(005380)는 40만8000원으로 2.28%, LG에너지솔루션(373220)은 34만9000원으로 2.51%, 삼성바이오로직스(207940)는 153만3000원으로 2.60% 각각 하락했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 170만3000원으로 0.71% 올랐고 삼성전자우(005935)는 19만6600원으로 2.82% 상승했다.장 초반 강세 종목으로는 SK증권이 18.86% 오른 3340원, 금호전기가 17.83% 상승한 8790원, 더본코리아가 14.86% 오른 2만100원에 거래됐다. 삼양바이오팜과 유니온머티리얼도 각각 9.43%, 8.32% 상승했다. 반면 이월드는 11.20% 내린 444원, SHD는 11.00% 하락한 1만2940원, 혜인은 7.93% 떨어진 9990원을 기록했다.외국인 자금 이탈이 이어지고 있다는 점도 투자심리를 짓눌렀다. 금융감독원에 따르면 외국인은 지난 7월 유가증권시장에서 30조7760억원을 순매도했다. 국내 상장주식 기준으로는 7개월 연속 순매도이며, 올해 누적 순매도 규모는 195조2270억원에 달했다. 미국계 자금은 7월 순매수로 돌아섰지만 영국과 싱가포르, 캐나다 자금이 큰 폭으로 빠져나가며 전체 흐름은 매도 우위였다.7월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유액은 2255조5450억원으로 전체 시가총액의 35.8%를 차지했다. 같은 기간 상장채권에는 2조3880억원이 순유입돼 4개월 연속 순투자가 이어졌지만, 주식시장에서는 매도 기조가 계속되고 있다. 장 초반 원·달러 환율은 1389.10원 안팎에서 움직였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자