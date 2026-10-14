삼성전자·SK하이닉스에 쏠린 관심… 검색 상위 20개는 상승·하락 반반

14일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위 종목에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)에 관심이 집중됐다. 검색 1위 삼성전자는 1.51% 상승한 23만5500원, 2위 SK하이닉스는 1.87% 오른 147만원에 거래됐다. 상위 20개 종목은 상승과 하락이 각각 10개로 맞섰다.삼성전자는 23만3500원에 출발해 23만3000원과 23만5500원 사이에서 움직였고 현재가가 장중 고가와 같았다. SK하이닉스의 장중 저가와 고가는 145만7000원, 147만4000원이었다. 검색 3위 삼성전기(009150)는 0.29% 상승한 136만7000원으로, 장중 135만6000원까지 내렸다가 138만원까지 올랐다. 4위 현대차(005380)는 0.95% 하락한 31만2000원이었다. 장중 범위는 30만7500원에서 31만3500원이었다.상승률이 가장 높은 종목은 펩트론(087010)이었다. 펩트론은 5.79% 오른 8만7700원에 거래됐고 장중 9만600원까지 상승했다. SK이노베이션(096770)은 3.89% 오른 16만2900원으로 뒤를 이었다. 장중 고가는 16만4200원, 저가는 15만9800원이었다. LG에너지솔루션(373220)은 2.07% 상승한 41만8500원, SK하이닉스는 1.87% 오른 147만원을 기록했다.하락 종목 중에서는 주성엔지니어링(036930)의 낙폭이 가장 컸다. 현재가는 25만3000원으로 3.44% 하락했고 장중 저가는 25만1000원이었다. OCI홀딩스(010060)는 2.71% 내린 21만5500원에 거래됐다. 한미반도체(042700)는 2.62% 하락한 22만3000원, HLB(028300)는 2.61% 내린 4만2850원이었다. 한미반도체와 HLB의 장중 저가는 각각 22만2500원과 4만2600원이었다.검색 1위 삼성전자는 거래량도 79만7387주로 상위 20개 종목 중 가장 많았다. 거래대금은 1865억6200만원이었다. SK하이닉스는 23만5204주가 거래됐고 거래대금은 3438억9600만원으로 가장 컸다. 삼성중공업(010140)은 23만1413주, 두산에너빌리티(034020)는 18만6956주, 주성엔지니어링은 15만1064주가 거래됐다. 반면 검색 8위 HLB는 거래량 3만3776주, 거래대금 14억5100만원으로 관심에 비해 거래 규모가 제한됐다. 검색 상위권은 주가 방향이 정확히 반으로 갈렸지만, 실제 거래는 삼성전자와 SK하이닉스에 상대적으로 강하게 모였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자