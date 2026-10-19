[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

19일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위 20개 종목 가운데 19개가 하락했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 1.62% 하락한 21만2000원, 2위 SK하이닉스(000660)는 2.59% 내린 123만9000원에 거래됐다. 명신산업(009900)만 상승해 약세 종목에 관심이 집중된 흐름이 뚜렷했다.삼성전자는 20만7000원에 출발해 20만6500원과 21만4000원 사이에서 움직였다. SK하이닉스는 121만2000원에 시작해 장중 저가 120만8000원, 고가 124만5000원을 기록했다. 검색 3위 삼성전기(009150)는 3.45% 하락한 114만7000원이었다. 장중 범위는 111만원에서 115만원이었다.상승 종목은 검색 7위 명신산업뿐이었다. 명신산업은 13.14% 오른 9560원에 거래됐다. 시가는 9600원이었으며 장중 저가 9430원, 고가 9650원을 기록했다. 거래량은 24만5443주, 거래대금은 23억4600만원이었다.낙폭은 한화오션(042660)이 가장 컸다. 검색 15위 한화오션은 4.46% 하락한 6만2100원이었다. 검색 11위 LG전자(066570)는 3.77% 내린 16만3300원, 14위 한미반도체(042700)는 3.57% 하락한 20만2500원에 거래됐다. 삼성전기는 3.45% 내렸고, 검색 5위 두산에너빌리티(034020)도 3.41% 하락한 6만2400원을 나타냈다.거래량은 삼성전자가 183만2489주로 가장 많았고 거래대금은 3836억9500만원이었다. SK하이닉스는 35만7861주가 체결됐지만 거래대금은 4368억6500만원으로 상위 20개 중 가장 컸다. 삼성전자우(005935)는 32만6384주, 명신산업은 24만5443주로 뒤를 이었다. 반면 검색 4위 현대차(005380)는 3만2625주, 3위 삼성전기는 7만2142주가 거래돼 높은 검색 순위에 비해 체결 규모는 상대적으로 작았다.검색 상위 20개 종목은 명신산업을 제외하고 모두 하락했다. 하락률은 HLB(028300)의 0.36%부터 한화오션의 4.46%까지 분포했다. 거래대금은 SK하이닉스와 삼성전자에 가장 많이 몰렸고, 명신산업의 두 자릿수 상승이 약세 일변도의 상위권에서 유일한 예외였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자