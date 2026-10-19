삼성SDI 9% 급등·삼바 7%대 상승… SK하이닉스는 1.3% 하락

19일 오후 12시 20분 현재 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별로 뚜렷한 차별화 흐름을 보이고 있다. 2차전지와 바이오, 자동차주가 강세를 나타내는 반면 일부 반도체와 지주, 조선주는 약세를 기록하며 혼조 장세가 이어지는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 21만6750원으로 전일 대비 1250원(0.58%) 오른 채 거래되고 있다. 거래량은 891만4174주를 기록했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 125만5000원으로 1만7000원(1.34%) 내리며 대형 반도체주 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자우(005935)는 17만500원으로 3,300원(1.97%) 상승했다.이날 장중 가장 두드러진 흐름은 2차전지와 바이오에서 나타났다. 삼성SDI(006400)는 58만원으로 5만원(9.43%) 급등했고, LG에너지솔루션(373220)도 42만6000원으로 2만3000원(5.71%) 올랐다. 삼성바이오로직스(207940)는 139만7000원으로 9만9000원(7.63%) 뛰며 시가총액 상위권 상승세를 주도했다.자동차주도 강세다. 현대차(005380)는 32만4500원으로 1만2500원(4.01%) 상승했고, 기아(000270)는 11만5500원으로 5300원(4.81%) 올랐다. 현대모비스(012330)도 36만1500원으로 9000원(2.55%) 상승하며 동반 강세를 보였다.금융주는 대체로 보합권 혼조세를 나타냈다. KB금융(105560)은 16만100원으로 100원(0.06%) 오르며 강보합에 머물렀고, 삼성생명(032830)도 23만9000원으로 500원(0.21%) 상승했다. 반면 신한지주(055550)는 9만2000원으로 1400원(1.5%) 내렸고, 하나금융지주(086790)도 12만1300원으로 1200원(0.98%) 하락했다.약세 종목으로는 SK스퀘어(402340)가 76만3000원으로 2만1000원(2.68%) 내렸고, 삼성전기(009150)는 115만8000원으로 3만원(2.53%) 하락했다. 삼성물산(028260)은 27만8500원으로 8000원(2.79%) 밀렸으며, HD현대중공업(329180)은 33만9500원으로 1만2000원(3.41%) 떨어졌다. 셀트리온(068270)은 19만3000원으로 1000원(0.52%) 내렸고, 한화에어로스페이스(012450)도 88만5000원으로 3000원(0.34%) 하락했다.시가총액 규모로는 삼성전자가 1267조1809억원으로 가장 크고, SK하이닉스가 916조7679억원으로 뒤를 이었다. 이어 삼성전자우 136조8043억원, SK스퀘어 100조6580억원, LG에너지솔루션 99조6840억원 수준을 나타냈다. 외국인 보유 비중은 KB금융 78.25%, 삼성전자우 75.02%, 하나금융지주 68.62%, 신한지주 61.13% 등 금융·우선주 일부 종목에서 높게 나타났다.장중 코스피 시총 상위주는 성장주와 경기민감주를 중심으로 매수세가 유입되는 가운데, 일부 반도체와 지주·조선 종목에선 차익실현성 매물이 출회되는 흐름으로 요약된다. 오후장에서도 업종별 순환매가 이어질지 주목된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자