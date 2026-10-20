KBI동양철관 거래 1위에도 8%대 하락… 코리아써키트는 16% 급등

20일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 나타냈다. 거래량 상위 종목군에서는 하락 종목이 우세한 가운데 일부 개별 종목만 강한 반등세를 보였다.거래량 1위는 KBI동양철관(008970)으로 3871만5873주가 거래됐고, 주가는 1601원으로 전일 대비 8.41% 하락했다. 대양금속(009190)은 1131만155주가 손바뀜되며 918원, 6.61% 내렸고, 에스엠벡셀(010580)도 887만4645주 거래와 함께 3760원으로 6.93% 밀렸다. 에이엔피(015260)는 869만8921주가 거래되며 17.33% 급락해 주요 거래 상위 종목 가운데 낙폭이 두드러졌다.시가총액 상위 대형주도 부진했다. 삼성전자(005930)는 718만7913주가 거래되며 21만3750원으로 1.95% 하락했고, 거래대금은 1조5427억4100만원을 기록했다. SK하이닉스(000660)는 207만145주가 거래된 가운데 123만원으로 3.68% 내렸으며, 거래대금은 2조5355억2400만원으로 집계됐다. 삼성전자우(005935)도 1.76% 하락한 16만7900원에 거래됐다.업종별로는 해운, 조선, 2차전지 및 소재 관련 종목들의 약세가 눈에 띄었다. 흥아해운(003280)은 3.27%, 팬오션(028670)은 4.71%, 대한해운(005880)은 3.07% 각각 하락했다. 삼성중공업(010140)은 4.26% 내렸고, 한화솔루션(009830)은 7.95% 하락해 낙폭이 컸다. 명신산업(009900)은 11.52%, 키다리스튜디오(020120)는 12.33% 밀리며 투자심리가 위축된 모습이었다.반면 일부 종목은 뚜렷한 강세를 보였다. 코리아써키트(007810)는 164만6504주 거래와 함께 7만5300원까지 오르며 16.74% 급등했고, 현대약품(004310)도 5.31% 상승한 7730원을 기록했다. 국제약품(002720)은 1.13% 하락에 그치며 상대적으로 선방했다.이날 코스피 거래 상위 종목군은 반도체 대형주와 경기민감주가 동반 약세를 보이는 가운데, 일부 중소형 개별주 중심의 차별화 장세가 전개되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자