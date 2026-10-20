코스닥 시총 상위주 동반 약세… 에코프로비엠 7%대 급락

20일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 약세를 나타내고 있다. 2차전지와 반도체 장비·소부장 종목군이 동반 하락하면서 지수 상단을 짓누르는 흐름이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 23만1000원으로 전일 대비 8000원(-3.35%) 내렸다. 에코프로(086520)는 8만5000원으로 5400원(-5.97%), 에코프로비엠(247540)은 10만7500원으로 8300원(-7.17%) 하락해 시총 상위 3개 종목 가운데 낙폭이 크게 나타났다. 주성엔지니어링(036930)도 20만3750원으로 2.74% 밀렸고, 레인보우로보틱스(277810)는 37만7500원으로 0.13% 약보합권에 머물렀다.바이오와 IT 대형주도 대체로 부진하다. HLB(028300)는 4만2550원으로 0.93% 하락했고, 리노공업(058470)은 6만9000원으로 0.58%, 이오테크닉스(039030)는 42만6500원으로 2.51%, 원익IPS(240810)는 10만6000원으로 2.30% 각각 내렸다. 삼천당제약(000250)도 20만7000원으로 1.66% 약세를 보였다.상위권에서 상승 종목은 심텍(222800)이 유일하다. 심텍은 12만7700원으로 1000원(0.79%) 올라 강보합 흐름을 나타냈다. 반면 HPSP(403870)는 5만700원으로 3.61%, 피에스케이홀딩스(031980)는 18만4800원으로 4.35%, 피에스케이(319660)는 12만3100원으로 2.46% 하락했다. 로보티즈(108490)와 ISC(095340)도 각각 0.21%, 0.56% 내렸다.중위권 종목 가운데서는 티에스이(131290)가 26만7000원으로 4.64%, 파마리서치(214450)가 26만7000원으로 3.78%, 유진테크(084370)가 11만9700원으로 4.92%, 파두(440110)가 5만2400원으로 4.38% 하락했다. 특히 외국인 지분율이 34.45%인 유진테크와 32.86%인 HPSP, 25.39%인 파두 등도 약세를 보여 투자심리가 전반적으로 위축된 모습이다.거래량 측면에서는 HPSP가 91만550주로 가장 활발했고, 심텍 63만680주, 주성엔지니어링 61만1580주, 에코프로 55만9856주 순으로 거래가 이뤄졌다. 시총 상위주 대부분이 하락하는 가운데 장중 수급 변화에 따라 낙폭 축소 여부가 관심사로 떠오르고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자