[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

20일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위 20개 종목 가운데 18개가 하락했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 21만1500원, 2위 SK하이닉스(000660)는 122만3000원에 거래를 마쳤다. 두 종목을 비롯해 검색 상위권 대부분이 약세를 보이면서 하락 종목에 관심이 집중됐다.삼성전자는 전일보다 6500원 내린 21만1500원으로 마감해 2.98% 하락했다. 장중 고가는 21만9500원, 저가는 20만8750원이었다. SK하이닉스는 5만4000원 내린 122만3000원으로 4.23% 하락했다. 장중 126만7000원까지 올랐지만 저가는 118만3000원이었다.상승 종목은 2개에 그쳤다. 상승률이 가장 높은 HT로보틱스(396300)는 7.13% 오른 9770원에 마감했다. 장중 1만1250원까지 상승했고 저가는 9370원이었다. HLB(028300)는 0.12% 오른 4만3000원으로 거래를 마쳤다. 고가는 4만3300원, 저가는 4만1550원이었다.하락률은 검색 3위 엘리스(0158S0)가 가장 컸다. 엘리스는 32.04% 내린 6만1500원에 마감했고 장중 저가는 5만6500원이었다. 한화시스템(272210)은 13.90% 하락한 7만600원, 현대로템(064350)은 13.70% 내린 8만6900원으로 장을 마쳤다. 한화에어로스페이스(012450)도 11.71% 하락한 79만9000원을 기록했다. 장중 저가는 각각 7만원, 8만6300원, 79만원이었다.관심이 거래로 가장 많이 이어진 종목은 HT로보틱스와 삼성전자였다. HT로보틱스의 거래량은 상위 20개 중 가장 많은 2525만8035주였고 거래대금은 2651억5800만원이었다. 삼성전자는 1500만475주가 거래됐고 거래대금은 3조1880억5200만원이었다. 거래대금은 SK하이닉스가 4조159억4300만원으로 가장 컸다. 거래량은 328만5245주였다. 엘리스도 563만8148주, 3669억7800만원이 거래됐다. 반면 검색 7위 한화에어로스페이스의 거래량은 24만4397주로 상위 20개 중 가장 적어 검색 관심에 비해 거래는 제한적이었다.검색 상위 20개 종목은 상승 2개, 하락 18개로 갈렸다. 검색 1위부터 11위까지는 모두 하락 마감했다. 상승 종목 중에서는 HT로보틱스에 거래량이 집중됐고, 거래대금은 SK하이닉스와 삼성전자가 상위권을 차지했다. 낙폭은 엘리스가 가장 컸으며 한화시스템과 현대로템이 뒤를 이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자