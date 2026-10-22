나스닥 훈풍에도 코스닥 1.07% 하락… 하락 종목 1102개

22일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 8.45포인트(1.07%) 내린 784.31을 나타내고 있다. 지수는 789.84에 출발한 뒤 장중 한때 783.64까지 밀렸고, 개장가가 장중 고가로 기록될 만큼 초반부터 매도 우위 흐름이 이어졌다.간밤 뉴욕증시에서는 주요 기술 기업 호실적을 바탕으로 나스닥종합지수가 1.05% 오르고 필라델피아 반도체지수도 1.97% 상승했지만, 국내 증시는 전날 급등에 따른 차익실현 압력과 경계심이 맞물리며 약세로 출발했다. 코스닥도 개장 직후 789.84로 출발한 뒤 오전 9시 6분 787.58까지 내려서는 등 하락 폭을 키웠고, 이후에도 780대 중반에서 움직이고 있다.수급별로는 개인이 941억원 순매수하고 있지만 외국인이 579억원, 기관이 273억원 순매도하며 지수에 부담을 주고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 10억원 매도 우위, 비차익거래 489억원 매도 우위로 전체 499억원 순매도를 기록 중이다.시장 전반의 체감도도 좋지 않다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 502개, 보합은 99개인 반면 하락 종목은 1102개로 집계됐다. 거래량은 6만7174천주, 거래대금은 8321억7200만원이다.시가총액 상위 종목도 대부분 하락하고 있다. 알테오젠(196170)은 2.50% 내린 23만4000원, 에코프로(086520)는 3.35% 내린 8만700원, 에코프로비엠(247540)은 5.70% 내린 10만2500원에 거래되고 있다. 주성엔지니어링(036930)은 1.95%, HLB(028300)는 2.13%, 이오테크닉스(039030)는 1.74%, 리노공업(058470)은 0.89%, 원익IPS(240810)는 2.77% 각각 내렸다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 0.13% 오른 37만4500원, 심텍(222800)은 4.76% 오른 13만2000원으로 강세를 보였다.개별 종목별로는 장 초반 상승률 상위권에서 엠에스바이오가 68.59% 급등했고, 비나텍 25.98%, SKAI 16.22%, 뉴인텍 15.83%, 에너토크 15.02% 순으로 오름폭이 컸다. 반면 폴라리스우노는 11.93% 하락했고, 서한 11.81%, 듀켐바이오 11.29%, 아이스크림에듀 10.79%, 아이씨에이치 10.56% 각각 내리며 약세가 두드러졌다.52주 기준으로 코스닥 고점은 1229.42, 저점은 630.99다. 전날 792.76으로 마감하며 반등했던 코스닥은 하루 만에 다시 약세로 돌아서며 단기 급등 이후 부담을 드러내는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자