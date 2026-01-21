logo
“적수가 없다”…10% 고지 달성, 5주 연속 1위 오른 ‘이 프로그램’

유승하 인턴기자
입력 2026 01 21 09:55 수정 2026 01 21 09:55
MBN ‘현역가왕3’ 방송화면
MBN '현역가왕3' 방송화면


MBN 서바이벌 음악 예능 ‘현역가왕3’가 방송 5회 만에 시청률 10%의 고지를 넘어서며 5주 연속 동시간대 1위라는 대기록을 세웠다.

21일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 ‘현역가왕3’ 5회는 전국 시청률 9.9%, 분당 최고 시청률 10.6%를 기록하며 자체 최고 시청률을 다시 한번 경신했다.

이로써 ‘현역가왕3’는 첫 방송 이후 5주 연속 지상파·종편·케이블을 포함한 전 채널 동시간대 시청률 1위를 지켰으며, 화요일 방송된 모든 예능 프로그램 가운데서도 압도적인 시청률 1위를 차지했다.

MBN ‘현역가왕3’ 포스터. MBN 제공
MBN '현역가왕3' 포스터. MBN 제공


‘현역가왕3’는 트로트, 뮤지컬, 아이돌, 팝페라 등 각 장르를 대표하는 실력파 현역 가수들이 총출동해 태극마크를 달고 국가대표로 활약할 최종 멤버를 선발하는 서바이벌 프로그램이다.

MC 신동엽의 매끄러운 진행 아래 가수 설운도, 주현미, 린 등 화려한 심사위원 군단이 냉철하고 심도 있게 무대를 평가한다. 특히 이번 시즌은 장르의 경계를 허문 대결로 매회 화제를 모으고 있다.

이날 방송에서는 본선 3차 진출권을 놓고 참가자들이 4개 팀으로 나뉘어 경쟁하는 ‘본선 2차전 팀 미션’이 본격적으로 펼쳐졌다.

MBN ‘현역가왕3’ 방송화면
MBN '현역가왕3' 방송화면


최종 1위 팀만 전원 본선 3차전으로 직행하고, 나머지 팀은 전원 방출 후보가 되는 냉혹한 서바이벌 방식이다. 트로트 가수 홍지윤을 필두로 한 ‘누룽지캬라멜’ 팀은 완벽한 호흡과 압도적 가창력을 선보이며 본선 2차전 1라운드 1위에 올랐다.

화제성 지표 역시 높은 수준이다. K-콘텐츠 경쟁력 분석 업체 굿데이터코퍼레이션이 발표한 1월 1주차 화제성 조사 결과, ‘현역가왕3’는 TV-온라인동영상서비스(OTT) 통합 비드라마 화제성 4위를 차지했다. 인기에 힘입어 4회 방송부터는 넷플릭스를 통해서도 스트리밍되고 있다.

적수가 보이지 않는 ‘현역가왕3’의 시청률 상승세가 어디까지 이어질지 관심이 쏠린다. ‘현역가왕3’는 매주 화요일 오후 9시 50분 방송된다.



유승하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
