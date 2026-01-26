“유재석 효과 또 통했다”…반나절 만에 250만뷰 찍은 ‘신작 예능’

방송인 유재석. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

웹 예능 ‘풍향고’ 시즌2 포스터. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 제공

방송인 유재석(왼쪽)과 배우 이성민. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

‘국민 MC’ 유재석이 이끄는 웹 예능 ‘풍향고’ 시즌2가 공개와 동시에 폭발적인 반응을 얻으며 다시 한번 신드롬을 예고하고 있다.지난 24일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’을 통해 공개된 ‘풍향고2’ 1회는 공개 12시간 만에 조회수 250만회를 돌파, 하루 만에 300만뷰를 넘어섰다. 앞서 지난 17일 공개된 사전모임 영상 역시 406만뷰를 기록하며 여전한 인기를 입증했다.지난해 배우 황정민과 함께한 시즌1이 누적 조회수 약 4800만회를 기록하고 제61회 백상예술대상 예능 작품상을 거머쥔 데 이어, 시즌2 역시 압도적인 화제성을 이어가고 있다.‘풍향고’는 구글 맵 등 디지털 애플리케이션(앱) 사용을 금지하고, 종이 지도와 여행책에만 의존해 여행하는 ‘노 앱(No App)’ 즉흥 해외여행 리얼리티다. 이번 시즌2에는 배우 이성민이 합류해 유재석, 지석진, 양세찬과 함께 오스트리아 빈으로 떠났다.공개된 1회에서 멤버들은 빈에 도착하자마자 난관에 부딪혔다. 당일 숙소 예약에 나선 이들은 무려 2시간 동안 묵을 곳을 찾지 못한 채 길거리를 배회했다.특히 즉흥적인 성향의 멤버들이 우왕좌왕하는 모습과 예상치 못한 상황들이 이어지며 시청자들에게 큰 웃음을 안겼다.웹 콘텐츠로 시작해 큰 인기를 얻은 ‘풍향고’는 이번 시즌부터 플랫폼을 확장했다. 유튜브 채널을 통해 공개된 영상에 미공개 장면을 더한 ‘확장판’이 매주 일요일 ENA를 통해 방송된다.지난 25일 첫 방송된 ‘풍향고2’ 확장판은 본편에서는 볼 수 없었던 멤버들의 더 깊은 케미스트리와 비하인드 스토리를 담아내며 시청자들을 끌어모았다.시즌1이 배우 황정민과의 ‘앙숙 케미’로 신드롬급 인기를 끌었다면, 시즌2는 이성민의 합류로 한층 더 강화된 낭만 여행을 선보이고 있다. 시청자들은 “멤버 조합이 너무 좋다”, “고생길에도 긍정적인 분위기가 재밌다”, “이성민 의외의 예능감이 돋보인다” 등의 반응을 보였다.디지털 기기의 도움 없이 우연에 몸을 맡긴 ‘풍향고2’가 앞으로 어떤 예측 불허의 에피소드로 역대급 흥행 기록을 써 내려갈지 관심이 쏠린다. ‘풍향고2’는 매주 토요일 오전 9시 유튜브 채널 ‘뜬뜬’을 통해 공개된다.유승하 인턴기자