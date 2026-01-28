“두 명의 남자와 함께” SNS 난리…‘국내 정상’ 찍고 글로벌 2위 오른 ‘한국 예능’

넷플릭스 오리지널 ‘솔로지옥5’ 방송화면

넷플릭스 오리지널 ‘솔로지옥5’ 포스터

넷플릭스 오리지널 ‘솔로지옥5’가 글로벌 TV쇼 비영어 부문 2위에 올랐다. 투둠 캡처

넷플릭스 오리지널 예능 ‘솔로지옥’ 시즌5가 출연진의 거침없는 매력과 예측 불허의 전개로 국내 1위는 물론 글로벌 순위까지 장악하며 전 세계적인 돌풍을 일으키고 있다.28일 넷플릭스에 따르면 ‘솔로지옥5’는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’를 제치고 ‘오늘 대한민국의 TOP10 시리즈’ 1위에 올랐다.글로벌 반응 역시 뜨겁다. 넷플릭스 공식 순위 집계 사이트 ‘투둠’에 따르면 ‘솔로지옥5’는 공개 첫 주(1월 19일~25일) 460만 시청 수(총시청 시간을 작품의 전체 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TV쇼 비영어 부문 2위를 차지했다. 이는 ‘솔로지옥’ 시리즈 역대 최고 순위다.‘솔로지옥’은 커플이 되어야만 벗어날 수 있는 외딴섬 ‘지옥도’와 호화로운 ‘천국도’를 오가며 펼쳐지는 솔로들의 솔직하고 화끈한 연애 리얼리티 프로그램이다. 이번 시즌은 역대 최다 인원이 출연해 한층 복잡해진 러브라인으로 시청자들의 도파민을 자극하고 있다.특히 여성 출연자인 최미나수와 김민지가 화제의 중심에 섰다.2021 미스코리아 선이자 2022 미스 어스(Miss Earth) 우승자 출신인 최미나수는 당당한 태도와 화려한 외모로 ‘미워할 수 없는 악역’ 캐릭터를 구축하며 흥행을 견인하고 있다.그는 최근 공개된 회차에서 무려 4명의 남성에게 호감을 드러낸 데 이어 “궁금한 사람이 또 생겼다”라고 밝히는 등 파격적인 행보를 이어갔다.특히 인터뷰 중 제작진에게 “혹시 제가 두 명의 남자와 함께 지옥도를 나갈 수 있나요?”라고 묻는 모습은 큰 화제를 모았다.이를 지켜보던 MC 홍진경이 “작작 하세요”라고 일침을 가하는 ‘티키타카’ 장면은 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 빠르게 확산하고 있다.‘육상 카리나’로 불리는 김민지 역시 최미나수와 팽팽한 신경전을 벌이며 긴장감을 더하고 있다.그는 강한 승부욕과 가식 없는 솔직함으로 남성 출연자들뿐만 아니라 시청자들의 마음마저 사로잡았으며, ‘솔로지옥5’ 공개 전 약 45만명이던 SNS 팔로워 수는 현재 74만명까지 늘었다.중반부에 접어든 ‘솔로지옥5’는 진실게임과 ‘메기(중도 투입 참가자)’들의 등장으로 관계의 급격한 변동을 맞이했다.글로벌 시청자들의 마음을 뒤흔들고 있는 ‘솔로지옥5’는 오는 2월 3일 8~10화를 공개하며, 10일 11~최종회를 공개할 예정이다.유승하 인턴기자