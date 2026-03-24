허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”

유튜브 채널 ‘궁금하면 허경환’

코미디언 허경환이 유재석의 ‘철통 관리’를 털어놨다.23일 유튜브 채널 ‘궁금하면 허경환’에는 댓글을 읽으며 팬들과 소통하는 허경환의 모습이 공개됐다.영상에서 허경환은 ‘놀면 뭐하니?’ 고정 이후 달라진 근황과 함께 유재석과의 에피소드를 전했다.허경환은 “전화가 오긴 오는데, 맨날 내가 나가서 쓸데없는 짓 할까 봐 ‘경환아 어디야’라고 하신다”고 말했다. 이어 “헬스장 간다고 하면 ‘어딘데, 나가지 마. 아파트 안에만 있어’라고 한다”며 웃음을 자아냈다.특히 허경환은 “CCTV를 달아놓은 것 같다. 나가려고 하면 딱 전화가 온다”고 말해 눈길을 끌었다.허경환은 팬들의 응원에도 감사함을 전했다. “댓글을 보면서 울컥했다. 좋은 글이 많다”며 “구독자분들이 다 가족 같다”고 말했다. 이어 “응원해주신 만큼 더 좋은 콘텐츠를 만들겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부