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전원주, ‘불륜 현장’ 급습해 상간녀 붙잡아…“난리가 났다”

입력 2026 06 04 16:20 수정 2026 06 04 16:25
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배우 선우용여와 전원주가 과거 배우 서우림 남편의 불륜 현장을 급습했다고 밝혔다. 전원주 유튜브 채널 캡처
배우 선우용여와 전원주가 과거 배우 서우림 남편의 불륜 현장을 급습했다고 밝혔다. 전원주 유튜브 채널 캡처


배우 선우용여와 전원주가 과거 배우 서우림 남편의 불륜 현장을 급습했다고 밝혀 눈길을 끈다.

2일 전원주의 유튜브 채널에는 ‘선우용여에게 5성급 호텔 뷔페 대접한 전원주’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서는 전원주가 선우용여에게 5성급 호텔 뷔페를 대접하는 모습이 담겼다.

이들은 호텔로 향하며 다양한 이야기를 나눴는데, 이때 선우용여는 “서우림 언니 남편이 바람둥이였다”며 일화를 소개했다.

그는 “(서우림) 언니가 동대문 어디 카바레에 여자하고 남편이 춤추러 갔다고 하더라”라며 “그때 나밖에 차가 없어서 내 차를 몰고 언니들을 다 태워서 갔다”고 말했다.

배우 선우용여와 전원주가 과거 배우 서우림 남편의 불륜 현장을 급습했다고 밝혔다. 전원주 유튜브 채널 캡처
배우 선우용여와 전원주가 과거 배우 서우림 남편의 불륜 현장을 급습했다고 밝혔다. 전원주 유튜브 채널 캡처


이어 “그 앞에 갔더니 이 언니(전원주)가 ‘내가 우림이랑 들어갔다 올게’라고 하더라”라며 “지금 생각하니까 이 언니 속으로 신났던 것”이라고 했다.

서우림이 남편이 있는 곳으로 들어가고 난 뒤 안에서 고성이 터져 나오기 시작했다고 한다. 선우용여는 “우림이 언니가 남편과 싸우고 있었다”고 전했다.

그러면서 “세상에, (서우림의) 남편이 서우림을 밀쳐내고 상간녀의 손을 잡고 내 눈앞에서 그대로 탈출해 가버리더라”라며 “우림이 언니가 울고불고 난리가 났다”고 덧붙였다.

실제 서우림은 과거 전남편과의 결혼 생활에 대해 “서울대학교를 졸업했다는 점과 훤칠한 외모에 반해 결혼했었다”라며 “결혼 당시 전세금도 없어서 고생했고, 내가 방송하며 번 돈으로 집까지 마련했다”고 밝힌 바 있다.

그러나 남편은 다른 여자와 바람을 피우고 있었고, 이 사실을 알게 된 서우림은 결국 이혼을 선택한 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
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