차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군 됐다

입력 2025 08 26 09:59 수정 2025 08 26 10:00
유튜브 ‘전과자들’ 캡처
유튜브 ‘전과자들’ 캡처
가수 겸 배우 차은우가 군대로 입대한 데 이어 장원영이 군대에 들어간 모습이 포착됐다.

아이브 멤버 장원영은 데뷔 후 처음으로 군복을 입고 등장해 화제를 모았다.

25일 유튜브 예능 채널 ‘전과자’에는 장원영이 출연하는 ‘방학 특별편 3탄’ 선공개 영상이 공개됐다.

이날 MC 카이가 “오늘 농촌 체험이냐, 뭐 하러 왔느냐”고 묻자 제작진은 “동반 입대하고 싶다는 분이 있다”고 전해 궁금증을 자아냈다.

곧이어 장원영이 군복 차림으로 등장해 “저랑 군대 동반 입대하는 거 괜찮으세요?”라고 말해 현장을 놀라게 했다.

이어 장원영은 유격 훈련과 PT 체조 등 강도 높은 훈련에 임하며 “오자고 해서 죄송합니다”라며 고개를 숙였고, 결국 “여기 택시 잡힙니까?”라고 외쳐 웃음을 안겼다.

장원영이 출연하는 ‘전과자’ 동반입대 편은 오는 28일 공개될 예정이다.

한편 장원영이 속한 아이브는 같은 날 오후 6시 미니 4집 ‘IVE SWITCH’와 타이틀곡 ‘XOXO’(엑스오엑스오)를 발매하며 본격적인 컴백 활동에 돌입했다.

뉴스24
