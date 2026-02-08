logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

홍진경, 딸 ‘확 달라진’ 외모에… “이 정도면 사기”

입력 2026 02 08 17:17 수정 2026 02 08 17:17
기사 소리로 듣기
다시듣기
홍진경 딸 라엘. 홍진경 인스타그램
홍진경 딸 라엘. 홍진경 인스타그램


방송인 홍진경이 딸 라엘양의 외모 변화에 대해 해명해 웃음을 줬다.

8일 홍진경은 자신의 인스타그램에 지인들과 나눈 다이렉트 메시지(DM)와 딸 라엘양의 사진을 게시하면서 “가짜의 삶, 라엘아 이 정도면 사기 아니냐”라는 글을 남겼다.

이어 “너도 엄마 손 잡고 가짜의 삶 한번 나가자”라며 “추후 라엘이와의 대화는 딸의 사전 동의를 얻은 후 다시 피드에 올리겠습니다”라고 덧붙였다.

DM에는 최근 온라인 커뮤니티에서 화제가 되고 있는 라엘양의 외모 변화에 대해 얘기하는 지인과 홍진경의 대화가 담겼다. 이때 홍진경은 “걔 땜에 아주 미쳐”라며 “그거 다 보정”이라고 강조했다.

그러면서 “얼굴 돌려 깎고 코 세우고 화장해 주는 애플리케이션이 있나 보다”라며 “아주 중국 미녀처럼 해놨더라, 난 무슨 판빙빙인 줄”이라고 황당한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

또한 홍진경은 라엘양의 보정 전 사진과 보정 후 사진을 함께 게시하면서 딸의 외모 변화를 적극적으로 해명해 폭소케 했다.

한편 홍진경은 2003년 사업가 김모씨와 결혼했으며 딸 라엘양을 두고 있다. 이후 홍진경은 지난해 남편과 22년 만에 이혼하고 각자의 길을 걷게 됐다고 발표한 바 있다.

뉴스1
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍진경이 딸의 외모 변화에 대해 밝힌 원인은?
TodayBest

  1. 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

    thumbnail - 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

  2. 블랙핑크 제니, 덱스에 “관심 꺼달라” 호소

    thumbnail - 블랙핑크 제니, 덱스에 “관심 꺼달라” 호소

  3. 홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로

    thumbnail - 홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로

  4. ‘동남아 3대 마약왕’ 잡고 보니 탈북 여성이었다…징역 23년

    thumbnail - ‘동남아 3대 마약왕’ 잡고 보니 탈북 여성이었다…징역 23년

  5. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    thumbnail - 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  6. 與 “李대통령 분당 집부터 팔라니 헛웃음…청와대 영구집권 권고?”

    thumbnail - 與 “李대통령 분당 집부터 팔라니 헛웃음…청와대 영구집권 권고?”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved