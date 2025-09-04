logo
현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

입력 2025 09 04 08:12 수정 2025 09 04 08:12
유튜브 ‘현주엽tv’ 캡처
유튜브 ‘현주엽tv’ 캡처


유튜브 ‘현주엽tv’ 캡처
유튜브 ‘현주엽tv’ 캡처


농구선수 출신 방송인 현주엽이 지난해 근무 태만·갑질 의혹 이후 처음으로 심경과 가족 근황을 직접 밝혔다.

4일 유튜브 채널 ‘현주엽 채널’에는 “그냥 다 말하겠습니다”라는 제목의 영상이 공개됐다. 현주엽은 “논란 이후 은둔 생활을 했다. 안 좋은 시선은 여전하지만 결과적으로 사실이 아니라는 게 밝혀졌다. 언론중재위원회에서도 정정보도가 나왔다. 사과할 게 없다”고 말했다.

그러면서 “한 가정이 무너졌다. 네 식구 모두 정신과 치료를 받고 있고, 약을 먹지 않으면 잠을 못 잔다. 아들은 수개월간 입원했고, 나와 아내도 입원 치료를 받았다. 말이 어눌하다는 지적은 정신과 약 부작용 때문”이라고 전했다.

현주엽은 “우울증은 자살 충동, 불면증, 대인기피, 식욕부진 등으로 온다. 나도 변화를 주기 위해 유튜브를 다시 시작했다”며 “예전 대식가였지만 지금은 하루 한 끼만 먹거나 굶는다. 30㎏ 넘게 빠지니 의사도 놀라더라”고 건강 이상을 고백했다.

또 “아내 체중도 40㎏대로 줄었다. 아들은 농구를 하고 싶지 않아 하는데, 사회의 눈 때문에 더 힘들어한다. 내가 방송을 다시 시작하면 아이도 조금은 나아질 것 같다”고 덧붙였다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
