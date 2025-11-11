logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘레옹 OST’ 스팅, 건강 이상으로 공연 취소…“6개월 연기”

정회하 인턴기자
입력 2025 11 11 09:49 수정 2025 11 11 09:49
기사 소리로 듣기
다시듣기
영국 싱어송라이터 스팅(Sting) 측 공식 페이스북 갈무리
영국 싱어송라이터 스팅(Sting) 측 공식 페이스북 갈무리


영화 ‘레옹’의 삽입곡(OST) ‘Shape of My Heart’를 부른 영국 싱어송라이터 스팅이 건강 악화를 이유로 예정된 공연을 연달아 취소했다.

스팅 측은 지난 8일(현지시간) 소셜미디어(SNS)에서 “스팅의 몸이 편치 않아 그의 주치의가 오늘 밤 공연을 진행하지 말 것을 권고했다”고 밝혔다. 그러면서 플로리다주 할리우드의 한 호텔에서 열릴 예정이었던 콘서트의 일정을 내년 5월 6일로 연기할 계획이라고 전했다.

스팅 측은 9일에도 비슷한 내용의 SNS 게시물에서 “안타깝게도 스팅의 건강이 악화해 10일과 11일 플로리다주 잭슨빌에서 열릴 예정이었던 공연을 연기하라는 주치의의 지시를 받았다”고 추가 공지했다. 이어 “이들 공연의 변경된 일정에 관해서는 추후 전달하겠다”고 덧붙였다.

스팅 측은 그러면서 “스팅은 건강이 완전히 회복되는 대로 무대로 복귀하기를 애타게 고대하고 있다”며 “팬들에게 불편을 끼쳐 드린 점 사과드리고, 너른 양해에 감사드린다”고 밝혔다.

1980년대부터 본격적으로 활동한 스팅은 ‘English Man in New York’(1987), ‘Shape of My Heart’(1993), ‘Angel Eyes’(1995) 등을 대표곡으로 보유한 세계적인 스타다. 1951년생인 그는 올해 74세의 고령에도 왕성한 활동으로 대중의 주목을 받았으나 당분간 일정 소화에 제동이 걸리게 됐다.

팬들은 온라인상에서 “어서 빨리 낫기를 바란다” “활동은 쉬엄쉬엄해도 된다” “어서 빨리 회복하는 게 팬들이 원하는 일” 등의 반응을 보였다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까

    thumbnail - 카페 구석서 80분간 스킨십 후 성관계…CCTV 찍힌 남녀, 처벌될까

  2. “암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?

    thumbnail - “암 예방·면역력↑” 놀라운 효과…커피 대신 ‘이 음료’ 어떠세요?

  3. “자연인은 설정?” 김대호, 고급 리조트 포착에 박명수 “적당히 해” 일침

    thumbnail - “자연인은 설정?” 김대호, 고급 리조트 포착에 박명수 “적당히 해” 일침

  4. “너무 속상, 피해보신 분 없기를”…한혜진, 유튜브에 무슨 일이

    thumbnail - “너무 속상, 피해보신 분 없기를”…한혜진, 유튜브에 무슨 일이

  5. “땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

    thumbnail - “땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

  6. “오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이

    thumbnail - “오빠 불러주세요” 여고생 접대하는 성인 남성…마포 ‘호스트 카페’ 버젓이
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved