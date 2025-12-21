“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

방송인 조혜련이 자녀를 독립시키고 난 이후의 현실을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’ 캡처

방송인 조혜련이 자녀를 독립시키고 난 이후의 현실을 털어놨다.20일 모델 이현이의 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’에는 ‘이런 얘기까지 할 줄 몰랐어! 차원이 다른 선배 워킹맘 조혜련·이혜정’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이현이는 선배 워킹맘인 조혜련, 그리고 친구 이혜정과 함께 워킹맘 회식을 가졌다.이현이는 이 자리에서 “우리 세 사람의 공통점은 워킹맘이라는 것 아니냐”라며 “하지만 조혜련 선배님은 우리보다 윗세대, 원조 워킹맘이다”라고 조혜련에게 존경을 표했다.이에 조혜련은 “지금은 엄마라고 할 수 없는 게, 애들이랑 연락이 안 된다”고 말했다.두 자녀가 모두 독립했기 때문에 “그냥 아줌마”라는 조혜련은 “내가 여러분에게 해줄 수 있는 것은 과거 이야기뿐”이라고 했다.그는 현재 살림을 하고 있지 않다며 “애들이 독립해서 살림할 이유가 없다”고 말했다.또 “만약 그 시절로 돌아가면 어떻게 하겠냐고 물어보면 일을 많이 줄이고 아이들하고 시간을 정말 많이 보내고 싶다”라며 “그때가 너무너무 그립다”라고 털어놨다.그러면서 “(아이가 어렸을 때) 차 안에서 엄마한테 뭔가 멋진 걸 보여주려고 연기를 했다. 그게 지금도 안 잊힌다”며 “너무 그립고 보고 싶을 때는 마치 영화 떠올리듯이 떠올린다. 그러면서 눈물이 난다”고 덧붙였다.한편 조혜련은 2012년 전남편과 이혼한 뒤 2014년 사업가와 재혼해 살고 있다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.온라인뉴스부