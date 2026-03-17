logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

박신양 “드라마 때문에 ‘시신 100구’ 부검 지켜봤다”

강경민 기자
입력 2026 03 17 16:11 수정 2026 03 17 16:11
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


배우 박신양이 작품 준비 과정과 파란만장한 유학 시절 비하인드를 털어놨다.

오는 19일 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에 출연한 박신양은 배우로서의 치열한 삶과 예술가로서의 활동을 공개할 예정이다.

그는 과거 국내 최초의 법의학 드라마로 큰 반향을 일으켰던 ‘싸인’의 주연 배우로서 겪은 비화를 언급했다. 드라마 ‘싸인’은 김은희 작가의 초기작으로, 당시 편성이 불투명했던 위기 상황이었다. 하지만 박신양이 출연을 확정 짓자마자 편성이 일사천리로 진행됐다는 사실을 전했다.

드라마 ‘싸인’에서 법의학자 윤지훈 역을 맡은 박신양은 역할을 소화하기 위해 실제 부검 현장에 뛰어들었다. 그는 50구에서 100구가량의 시신 부검을 참관하고 현장 검안에도 동행했다.

그는 “부검 참관을 다녀온 날에는 마시지도 못하는 술이 생각날 정도였다”며 당시 정신적 고충을 토로했다.

사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


박신양은 이날 소련 붕괴 직후 혼란스러웠던 시기에 떠난 러시아 유학 시절의 아찔한 경험담도 밝힌다.

그는 “당시 치안이 극도로 안 좋았던 시기라 내게 칼을 들이민 사람도 있었다”며 아찔한 경험담을 전했다.

유학 생활 중 경제적인 어려움에 부딪힌 그가 겪은 위기도 공개한다. 자금이 바닥나 아파트에서 쫓겨날 위기에 처하는가 하면, 끼니를 거르며 연기에 몰두하다 영양실조로 쓰러지는 등 고됐던 유학 생활을 고백한다.

30년 넘게 그가 지켜온 연기 철학과 유학 시절 이야기는 오는 19일 오후 8시 30분 ‘옥탑방의 문제아들’을 통해 만나볼 수 있다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박신양이 ‘싸인’ 역할 준비 시 참관한 시신 부검은 몇 구 정도였나?
TodayBest

  1. ‘이영애 딸’ 김시아, 검정고시→한양대 조기입학 ‘캠퍼스서 포착’

    thumbnail - ‘이영애 딸’ 김시아, 검정고시→한양대 조기입학 ‘캠퍼스서 포착’

  2. ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

    thumbnail - ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

  3. 안재현, 이혼 6년 만에 동거 결정…상대는 유명연예인

    thumbnail - 안재현, 이혼 6년 만에 동거 결정…상대는 유명연예인

  4. 남편 사이비 교주설에…최여진 입장 밝혔다

    thumbnail - 남편 사이비 교주설에…최여진 입장 밝혔다

  5. ‘미성년자 성폭행’ 50대 유명 배우…교도소서 숨진 채 발견

    thumbnail - ‘미성년자 성폭행’ 50대 유명 배우…교도소서 숨진 채 발견

  6. 놀이터서 초등생 목 아래 ‘탄두 추정’ 물체 박혀…軍 “경위 파악 중”

    thumbnail - 놀이터서 초등생 목 아래 ‘탄두 추정’ 물체 박혀…軍 “경위 파악 중”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved