logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘왕사남’ 박지훈, 셀카 공개…빨간 머리 ‘파격 변신’

강경민 기자
입력 2026 03 17 17:31 수정 2026 03 17 17:31
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=박지훈 인스타그램 캡처
사진=박지훈 인스타그램 캡처


배우 겸 가수 박지훈이 강렬한 레드 컬러로 헤어스타일을 파격 변신했다.

박지훈은 17일 자신의 인스타그램을 통해 최근 근황이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 박지훈은 이전의 차분했던 이미지와는 상반되는 화려한 헤어스타일로 변신한 모습이다. 그는 사진과 함께 “미워”라는 짤막한 글을 덧붙였다. 그는 카메라를 향해 뾰로통한 표정으로 특유의 소년미 넘치는 매력을 발산하며 셀카를 찍고 있다.

한편 박지훈은 지난 2월 4일 개봉한 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 주인공 단종 역을 맡아 배우로서 주목을 받았다. 해당 작품은 개봉 31일째인 지난 6일 누적 관객 수 1000만명을 돌파한 이후 지난 16일 누적 관객 수는 1360만을 넘어섰다.

영화 ‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포를 배경으로, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도와 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종의 비극적 서사를 담았다. 박지훈은 단종의 고독과 슬픔을 섬세한 감정 연기로 풀어내며 극찬을 받았다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박지훈이 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 맡은 역할은?
TodayBest

  1. ‘이영애 딸’ 김시아, 검정고시→한양대 조기입학 ‘캠퍼스서 포착’

    thumbnail - ‘이영애 딸’ 김시아, 검정고시→한양대 조기입학 ‘캠퍼스서 포착’

  2. ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

    thumbnail - ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

  3. 안재현, 이혼 6년 만에 동거 결정…상대는 유명연예인

    thumbnail - 안재현, 이혼 6년 만에 동거 결정…상대는 유명연예인

  4. 남편 사이비 교주설에…최여진 입장 밝혔다

    thumbnail - 남편 사이비 교주설에…최여진 입장 밝혔다

  5. ‘미성년자 성폭행’ 50대 유명 배우…교도소서 숨진 채 발견

    thumbnail - ‘미성년자 성폭행’ 50대 유명 배우…교도소서 숨진 채 발견

  6. 놀이터서 초등생 목 아래 ‘탄두 추정’ 물체 박혀…軍 “경위 파악 중”

    thumbnail - 놀이터서 초등생 목 아래 ‘탄두 추정’ 물체 박혀…軍 “경위 파악 중”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved